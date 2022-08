La soif de courir plus vite d’Avinash Sable, formé par l’armée, est illimitée

Le sport de compétition laisse transparaître le caractère d’un participant. La course fougueuse d’Avinash Sable lors de la finale masculine du 3000 m steeple nous a montré le feu qui l’habitait, comme une flamme rougeoyante éclairant un chemin sombre. Pendant sept tours et demi autour de la piste du stade Alexander de Birmingham, il a couru comme le vent en route vers un record personnel.

La médaille d’argent derrière le Kényan Abraham Kibiwot est récompensée d’un effort fulgurant. Plus important encore, le coureur de l’armée a couru avec pour mission de donner tout ce qu’il avait pour l’Inde, ce faisant, il a fait preuve de passion et de persévérance dans un cadre nerveux.

La deuxième place aux Jeux du Commonwealth 2022 était le premier podium de Sable dans cette compétition et elle a suscité une large appréciation, des autres athlètes aux célébrités. Ce faisant, il nous a montré qu’en essayant de courir plus vite à chaque grande opportunité dans le gilet indien, un sportif peut améliorer l’ambiance nationale en faisant de petites choses qu’il connaît le mieux. Lorsque chacun de nous suit ces traces, tente de faire de son mieux dans tout ce pour quoi nous sommes formés, l’Inde reçoit un coup de pouce. Le steeplechaser s’est attaqué à la course d’obstacles comme si sa vie en dépendait, a poursuivi trois Kenyans dans une démonstration de confiance en soi suprême et a rendu un record de carrière de 8: 11,20.

L’effort pour la médaille d’argent était inférieur au record actuel du CWG (8: 10.08 établi en 2016 Gold Coast), le temps gagnant de Kibiwot 8: 11.15 est également plus lent que la marque des Jeux. Sable se concentre sur la course contre sa propre horloge interne, rattrapant des adversaires plus rapides à la poursuite du record personnel (PB) presque chaque fois qu’il entre en piste.

Le coureur de l’armée de 27 ans a amélioré son propre chronométrage de course d’obstacles pour la neuvième fois, améliorant le temps de 8:12.48 enregistré lors de la série IAAF Diamond League 2022 à Rabat (Maroc). Il a terminé cinquième de cette course, derrière de grands noms comme le champion olympique Souflane El Bakkali.

Comme la plupart des coureurs de fond, le médaillé d’argent du CWG est un introverti, conservant son énergie pour l’action sur la piste tout en saisissant la demande de temps dont les athlètes célèbres ont besoin pour créer et alimenter une frénésie d’informations instantanées.

“Avinash change depuis qu’il s’est rendu à Colorado Springs avant le championnat du monde (préparations sous la direction de Scott Simmons des États-Unis). Il salue les autres coureurs de pays étrangers et essaie de discuter », a observé Ramadhar Yadav, responsable du dépistage et de la performance des athlètes chez JSW Sports. “La confiance augmente avec les performances internationales.”

Yadav s’est rendu en Oregon pour les Mondiaux et a regardé la course de Birmingham d’ici. «Le potentiel de réduire le temps en dessous de 8:11 est là, en passant par ses courses Diamond Series et CWG. Avinash a parcouru plus de 3000 m de distance au Mondial d’athlétisme, choisissant de courir dans le deuxième couloir pour éviter que la foule ne se forme dans le peloton de tête, tout en ayant l’énergie nécessaire pour terminer la course », a déclaré le dépisteur de talents qui interagit avec le chasseur d’obstacles depuis 2014. « Après le sursaut pour finir deuxième à Birmingham, il avait l’endurance nécessaire pour courir 50 mètres de plus à ce rythme. En mettant les deux courses ensemble, il peut descendre en dessous de 8:11.

Sable fait partie des nombreux athlètes d’élite soutenus par JSW Sports, parmi lesquels la star du javelot Neeraj Chopra qui n’a pas participé à la compétition de Birmingham en raison d’une entorse à l’aine subie en Oregon. La course de steeple CWG 2022 est un point de repère pour l’athlétisme indien, le premier visant l’or, comme l’ont révélé les commentaires d’après-course, pour effacer le souvenir d’une course embarrassante de World Athletics, avant d’arriver à Birmingham. Il s’est fait prendre dans un embouteillage de coureurs au stade Hayward Field, a perdu son schéma de course pour terminer 11e, le temps loin de ses propres attentes (11:31.75).

D’un état de dépression virtuelle à son retour à la base d’entraînement du Colorado, l’Indien a juré de faire amende honorable au CWG, quoi qu’il arrive.

Trois Kenyans faisant équipe devant Sable ont failli être renversés par un train express qui passait devant eux. Courant comme s’il s’attaquait à un parcours du combattant en uniforme de l’armée plutôt qu’à une course d’obstacles autour d’une piste d’athlétisme, l’énergie maniaque le propulsa devant Cornelius Kipruto comme s’il n’existait pas, passa devant Amos Serem puis aligna Kibiwot dans sa ligne de mire. La médaille d’argent au lieu d’une première médaille d’or au CWG lui a échappé, mais à ce moment-là, Sable avait gravé son nom dans l’histoire du CWG.

Le CWG Personal Best est une puce sur son épaule, faisant prendre conscience aux coureurs de fond kenyans, éthiopiens et aux as du steeple d’Asie de la distance parcourue par un coureur courageux dont le regret à Birmingham était de manquer l’or.

Sable avait bon espoir de l’hymne national joué lors de la remise des médailles, l’ambition devra attendre. “Courir en dehors de l’Inde sera utile pour la récupération, un élément clé de la course de fond. La météo fait une différence dans la récupération, les partenaires d’entraînement sont supérieurs, les distractions comme les mobiles diminuent en raison des problèmes de connectivité en altitude », a noté Yadav.

Les PB plus tôt par le steeplechaser-cum-soldat, endurcis en grandissant à Beed (Maharashtra), l’entraînement des forces armées (Mahar Regiment) en tant que recrue de quota non sportive, comprenaient trois chronométrages qui n’ont rapporté aucune médaille, seulement un sommet personnel. Doha World Athletics 2019 était sa première apparition (8:25.25 manches, 8:21.35 finales), les Jeux olympiques de Tokyo 2021 (8:18.12 manches), cette année la Diamond League au Maroc et maintenant le PB lors de l’éclatement de Birmingham à la bande. Les faits saillants de la course continueront de nous rappeler un Indien nerveux capable de faire retenir son souffle collectif à une nation.

Sable n’a pas développé l’état d’esprit qui va dans l’amélioration des PB lors de compétitions majeures, une qualité qui le distingue des stars de l’athlétisme dans d’autres disciplines. Yadav, le découvreur de talents et compagnon de voyage, fait référence à un potentiel inexploité.

Peut-être que les quatre premières années d’entraînement militaire depuis son inscription à la recherche d’un gagne-pain font ressortir le casse-cou en lui. Sable a découvert la joie de courir plus tard dans la vie, peut se glisser sous le radar n’importe où pendant la compétition, jusqu’à ce que le steeple commence et qu’il se glisse dans un rythme comme un train en fuite.

Le 5000m est son épreuve favorite, il détient le record national. Les Kenyans savent que la soif de courir plus vite de Sable est illimitée, alors ils garderont un œil attentif sur cet Indien de Beed, aussi fort mentalement que n’importe laquelle de ces machines de course aux membres longs de Rift Valley. Les médailles dans les compétitions internationales se produiront lorsqu’un PB est spécial. De retour en Inde avec les jeunes et les moins jeunes qui aiment courir sur de longues distances, s’inspirer du coureur de 27 ans pour viser des PB dans tous les aspects de la vie peut changer la vie.

