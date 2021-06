La soie d’araignée végétalienne est une alternative durable aux plastiques à usage unique, selon les chercheurs

Les chercheurs ont créé un matériau végétal, durable et évolutif qui pourrait remplacer les plastiques à usage unique dans de nombreux produits de consommation. Les chercheurs, de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni, ont créé un film polymère en imitant les propriétés de la soie d’araignée, l’un des matériaux les plus résistants de la nature. Le nouveau matériau est aussi résistant que de nombreux plastiques courants utilisés aujourd’hui et pourrait remplacer le plastique dans de nombreux produits ménagers courants. Le matériau a été créé en utilisant une nouvelle approche pour assembler des protéines végétales en matériaux qui imitent la soie au niveau moléculaire. La méthode écoénergétique, qui utilise des ingrédients durables, donne un film autoportant semblable à du plastique, qui peut être fabriqué à l’échelle industrielle. Une couleur «structurelle» qui ne s’estompe pas peut être ajoutée au polymère et elle peut également être utilisée pour fabriquer des revêtements résistants à l’eau.

Le matériau est compostable à la maison, tandis que d’autres types de bioplastiques nécessitent des installations de compostage industriel pour se dégrader. En outre, le matériau ne nécessite aucune modification chimique de ses éléments constitutifs naturels, de sorte qu’il peut se dégrader en toute sécurité dans la plupart des environnements naturels, ont déclaré les chercheurs.

Les résultats sont publiés dans la revue Nature Communications.

Dans le cadre de ses recherches sur les protéines sur la maladie d’Alzheimer, le professeur Tuomas Knowles du département de chimie Yusuf Hamied de Cambridge et son équipe se sont intéressés aux raisons pour lesquelles des matériaux comme la soie d’araignée sont si solides alors qu’ils ont des liaisons moléculaires si faibles.

« Nous avons découvert que l’une des caractéristiques clés qui donne à la soie d’araignée sa force est que les liaisons hydrogène sont disposées régulièrement dans l’espace et à une densité très élevée », a déclaré Knowles.

Les chercheurs ont réussi à reproduire les structures trouvées sur la soie d’araignée en utilisant un isolat de protéine de soja (SPI), une protéine avec une composition complètement différente.

La nouvelle technique utilise un mélange respectueux de l’environnement d’acide acétique et d’eau, combiné à des ultrasons et à des températures élevées, pour améliorer la solubilité du SPI.

Cette méthode produit des structures protéiques avec des interactions intermoléculaires améliorées guidées par la formation de liaisons hydrogène. Dans une deuxième étape, le solvant est éliminé, ce qui donne un film insoluble dans l’eau.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici