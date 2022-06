La soi-disant “résistance” cubaine protège ses biens, pas les droits de l’homme

Les Canadiens se soucient de Cuba, mais de manière négligente, 15 juin

La soi-disant «résistance cubaine» dont parle votre article défend leur propriété, pas la démocratie. Ce sont des millionnaires de Miami qui essaient de voler des terres qui appartiennent au peuple cubain.

Ces familles riches ont permis à leurs compatriotes cubains d’être maltraités par Batista, le dictateur cubain, et ses alliés américains.

Avant la révolution, les seuls « emplois » que les Cubains pauvres pouvaient obtenir étaient de travailler pour des salaires de misère dans les plantations appartenant aux États-Unis, de faire le ménage pour les riches et de se prostituer. Leurs bébés mouraient de maladie et de faim.

Alors, quand les pauvres Cubains, qui ont été forcés de dormir dans la poussière, se sont finalement levés et ont déclaré leur indépendance et ont expulsé Batista, devinez quoi ? Le gouvernement révolutionnaire a dépouillé les riches de leurs biens et a tenu bon nombre de ces agresseurs pour responsables. Bien pour eux!

Malheureusement, les États-Unis ont autorisé bon nombre de ces riches violateurs des droits de l’homme à entrer dans leur pays et leur ont donné la citoyenneté, au lieu de les tenir responsables de leurs crimes.

Se présenter maintenant comme des « défenseurs de la démocratie » est une insulte à tous les Cubains qui sont morts pour obtenir leur indépendance.

