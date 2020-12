La sœur de Claudia Winkleman, qui a fait des légions de fans quand elle a joué dans Peep Show, poursuit 200000 £ après avoir subi une fracture au dos dans un accident de voiture.

Lady Sophie Winkleman, connue par des millions de personnes comme l’amante de Jez, Big Suze, dans l’émission à succès Channel 4, a été blessée lorsque la conductrice Jacqueline Simmons a fait un écart pour manquer un cerf en 2017.

L’homme de 40 ans, marié au fils du prince Michael de Kent, Lord Frederick Windsor, était passager arrière dans un autre véhicule voyageant sur le B1383 près de Saffron Walden, Essex,

Elle n’a pas travaillé à temps plein depuis, selon The Sun.

Lady Sophie Winkleman, photographiée dans un cadre de ses jours de Peep Show aux côtés de Robert Webb, a subi une fracture au dos lors de l’incident de 2017 lorsqu’une autre voiture a fait une embardée dans la sienne pour éviter un cerf.

La scène de l’incident en 2017 près de Saffron Walden dans l’Essex. L’autre voiture avait fait une embardée pour éviter un cerf sur la route et des panneaux ont été installés les jours suivants.

La maman de deux enfants a été transportée à l’hôpital d’Addenbrooke, à Cambridge, avant d’être transférée à l’hôpital de Chelsea et de Westminster à Londres.

Lady Sophie est la demi-soeur de la présentatrice Strictly Claudia Winkleman

Elle était ramenée du tournage de la série télévisée américaine Trust dans la majestueuse maison Audley End House lorsque l’accident s’est produit.

Ensuite, elle est apparue dans Hello! magazine pour parler de son rétablissement et de l’accident lui-même.

Elle a déclaré à l’époque: « C’est très étrange, quand quelque chose d’énorme arrive à votre corps, vous ne ressentez pas immédiatement la douleur.

«J’ai ressenti beaucoup de chaleur et une étrange sérénité. J’avais l’impression que mon âme s’élevait et voyait tout … Oui, je m’attendais à mourir. C’était extraordinaire.

« Je me souviens juste d’un énorme choc et puis beaucoup de sang chaud partout sur moi.

Lady Sophie a épousé le fils du prince Michael de Kent, Lord Frederick Windsor, en 2009 et a déclaré qu’elle avait entendu « presque tous » sa famille dans les jours qui ont suivi l’incident.

«Je me souviens de la chaleur; J’avais cassé le dos et rompu mon abdomen donc mon ventre était déchiré et essentiellement sur mes genoux.

‘Je pouvais sentir mes épines dorsales bouger et j’ai pensé: « J’espère vraiment que cela ne veut rien dire de paralysant. »‘ ‘

Elle affirme que Mme Simmons a dévié sur le chemin de sa voiture.

Les avocats de Mme Simmons disent qu’elle a fait un écart pour manquer le cerf « dans l’agonie du moment ».

Lady Sophie a également été accusée de ne pas porter de ceinture de sécurité, ce qu’elle nie selon le tribunal du comté de Central London.

Lady Sophie et Claudia, présentatrice de Strictly Come Dancing, partagent un père dans le directeur de l’édition à la retraite, Barry Winkleman, 78 ans. La mère de Sophie est l’auteure pour enfants Cindy Black, tandis que celle de Claudia est l’ancienne rédactrice en chef du journal Eve Pollard, 71 ans.

Elle est également apparue dans des épisodes de Two and A Half Men en tant que Zoey face à Walden Schmidt d’Ashton Kutcher.

Lady Sophie regarde aux côtés du prince William sur le balcon du palais de Buckingham