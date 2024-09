La sœur jumelle de Nikki Garcia, Brie, lui a dit de quitter Artem Chigvintsev : source

La sœur jumelle de Nikki Garcia, Brie Garcia, la soutient.

Brie aurait exhorté Nikki à partir sa relation avec Artem Chigvintsev après sa récente arrestation pour violences conjugales.

« Brie a encouragé Nikki à quitter le mariage. Toute forme de violence est interdite et ils étaient très inquiets pour Nikki et son fils », a déclaré une source. a déclaré à « Entertainment Tonight ».

Brie Garcia (à gauche) aurait encouragé sa sœur jumelle, Nikki Garcia, à demander le divorce d’Artem Chigvintsev après sa récente arrestation pour violence domestique. Kyle Stevens/Shutterstock

Chigvintsev, photographié ci-dessus avec Nikki en mai 2019, a été arrêté le 29 août pour un crime suite à un incident survenu à leur domicile de Napa Valley, en Californie. Broadimage/Shutterstock

La source a également déclaré que Nikki, 40 ans, et l’ancien pro de « Dancing With the Stars », 42 ans, ne « vivent actuellement pas sous le même toit », car l’ancien lutteur de la WWE a été « effrayé et secoué » par l’incident.

Chigvintsev a été incarcéré à la prison de Napa Valley, en Californie, le 29 août, pour un délit grave. Il a été libéré sous caution de 25 000 dollars le même jour.

La source a déclaré à « Entertainment Tonight » que le danseur « ne se sent pas préparé à faire face à tout ce qui l’attend ».

« Aucune forme de violence ne vole, et [Brie was] « Je suis très inquiet pour Nikki et son fils », a déclaré une source à « Entertainment Tonight » à propos de la situation. Jen Lowery / MEGA

La source a également confirmé que le couple séparé ne « vit actuellement pas sous le même toit ». nikkigarcia/Instagram

Des amis proches du couple avaient précédemment déclaré qu’ils n’étaient pas complètement choqués par la nouvelle de l’arrestation de Chigvintsev, car le mariage du couple avait toujours été « instable ».

Nikki a demandé le divorce de Chigvintsev mercredi, environ une semaine après que TMZ a rapporté qu’elle cherchait l’assistance juridique d’avocats.

Le couple séparé partage un fils de 4 ans, Matteo.

Nikki a demandé le divorce mercredi et a demandé la garde complète de leur fils de 4 ans, Matteo. nikkigarcia/Instagram

Le couple s’est marié à Paris en août 2022. theartemc/Instagram

Nikki a demandé au tribunal la garde légale et physique complète de ses enfants, ainsi que le droit de visite à Chigvintsev. Elle a également demandé que la pension alimentaire lui soit refusée.

Chigvintsev a cependant demandé une pension alimentaire et la garde légale et physique conjointe de Matteo. Il a également demandé à Nikki de payer ses frais juridiques et d’avocat.

Les deux se sont mariés à Paris en août 2022. Ils ont célébré leur deuxième anniversaire de mariage quelques jours avant l’arrestation de Chigvintsev.