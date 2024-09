La sœur jumelle de Nikki Garcia, Brie, fait allusion à des « mensonges » après l’abandon des accusations contre Artem Chigvintsev

La sœur jumelle de Nikki Garcia, Brie Garcia, a partagé un message énigmatique sur les « mensonges » sur Instagram mercredi après qu’Artem Chigvintsev a été innocenté des accusations de violence domestique découlant de son arrestation le mois dernier.

« La vérité finit toujours par éclater, peu importe les efforts que l’on fait pour la cacher ou l’arrêter », a déclaré Brie. article lu« Les mensonges ne sont qu’un retard temporaire par rapport à l’inévitable. »

La publication de Brie a également révélé qu’elle avait obtenu la citation d’un groupe Facebook intitulé « Page de ressources Facebook pour les mères atteintes d’un trouble de la personnalité narcissique ».

La sœur de Nikki Garcia, Brie, s’est rendue sur Instagram pour partager une citation énigmatique sur les « mensonges » un jour après l’abandon des accusations de violence domestique contre Artem Chigvintsev. Instagram/@brie

« La vérité finit toujours par éclater, même si on essaie de la cacher ou de l’empêcher », peut-on lire dans le message de Brie publié mercredi. « Les mensonges ne sont qu’un retard temporaire par rapport à l’inévitable. » Avec l’aimable autorisation de Brie et Nikki Garcia

Bien que Brie n’ait pas mentionné le mari séparé de sa sœur jumelle dans la publication, elle a partagé la citation le jour même où Chigvintsev a rompu son silence sur l’incident. theartemc/Instagram

Bien que la femme de 40 ans n’ait pas nommé Chigvintsev dans son message, la citation sur les « mensonges » a été partagée quelques heures seulement avant que l’ex de sa sœur ne brise son silence sur l’incident de violence domestique qui a eu lieu le 29 août.

« Je suis incroyablement soulagée et reconnaissante que les accusations de violence domestique contre moi aient été abandonnées », a déclaré l’ancienne élève de « DWTS » à E! News dans un communiqué.

« Cela a été une période extrêmement difficile pour moi. Je suis reconnaissante que la vérité ait prévalu. »

L’ancien élève de « DWTS » a exprimé sa gratitude pour l’abandon des charges via Instagram mercredi. Instagram/@theartemc

Chigvintsev a souligné que sa « concentration » restait sur son fils et celui de Nikki, Matteo, 4 ans. Instagram/@theartemc

Plus tard dans la déclaration, Chigvintsev, 42 ans, a souligné que son « objectif a toujours été et sera toujours » sur son fils de 4 ans et celui de Nikki, Matteo.

Le danseur russe a été arrêté pour un incident de violence domestique survenu à son domicile de Napa, en Californie.

Même si l’on ne sait pas encore si Nikki était la victime de l’incident, un appel au 911 a révélé qu’elle avait eu une dispute avec le père de son fils quelques instants avant l’appel. Matteo était également présent au moment de la dispute.

Le même jour, son avocat a déclaré à People que le fier papa n’était « pas l’agresseur principal » dans l’incident. theartemc/Instagram

Nikki a demandé le divorce de Chigvintsev le 11 septembre. Broadimage/Shutterstock

Après que Chigvintsev s’est exprimé sur la question, son avocate, Ilona Antonyan, a également publié une déclaration à People.

« Ma compréhension des faits enquêtés entourant l’incident du 29/08/24 m’a amené à conclure dès le début qu’Artem n’était pas l’agresseur principal », a déclaré Antonyan.

« Je crois que c’est vrai même si la charge de la preuve était la prépondérance des preuves, qui est la norme de preuve dans les tribunaux de la famille. »

L’ancien couple s’est rencontré pour la première fois en 2019 lors du tournage de « DWTS ». theartemc/Instagram

La fière maman a donné naissance à son fils en juillet 2020. Rob Latour/Shutterstock

Nikki a demandé le divorce de Chigvintsev le 11 septembre, moins de deux semaines après son arrestation.

L’ancien couple s’est rencontré lors du tournage de « DWTS » en 2019 et s’est marié en août 2022.

La mère de Matteo lui a donné naissance le 31 juillet 2020.