La sœur jumelle d’Aaron Carter, Angel, blâme la « renommée et l’argent » pour son combat contre la dépendance

La sœur jumelle d’Aaron Carter, Angel, parle de la mort soudaine et dévastatrice de son frère.

Elle a expliqué comment Aaron « s’est battu jusqu’au bout » pendant sa bataille contre la dépendance et comment ils ont grandi dans un environnement familial toxique entouré d’alcool.

« La célébrité et l’argent ont envahi notre famille », a partagé Angel lors d’une interview avec People. « Aaron était déjà mal en point, mais c’était comme un effet domino. »

LE MUSICIEN AARON CARTER EST MORT À 34 ANS

Le chanteur est décédé en novembre à l’âge de 34 ans après s’être noyé, selon le département du médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles.

Les «effets du difluoroéthane et de l’alprazolam» ont été répertoriés comme facteurs contributifs à sa mort. Le difluoroéthane est un propulseur d’aérosol trouvé dans les bombes aérosols, et l’alprazolam est communément appelé Xanax.

Aaron a publiquement lutté contre la dépendance tout au long de sa vie et a précédemment admis que sa sœur Leslie, décédée d’une overdose en 2012, l’avait initié au souffle, la pratique consistant à inhaler les vapeurs des articles ménagers.

En août 2019, Aaron s’est rendu sur les réseaux sociaux pour publier des vidéos de lui-même avec les armes qu’il possédait, ce qui a inquiété sa famille, en particulier sa sœur jumelle.

Aaron a également partagé des vidéos de lui-même entouré d’armes et inhalant des cartouches de gaz tout en disant à ses fans comment il pensait que sa famille allait le tuer, selon le média.

« J’ai juste continué à attendre qu’il s’en sorte, » expliqua Angel. « Mais il ne l’a jamais fait. »

« Il voulait tellement être heureux », a-t-elle ajouté. « Il s’est vraiment battu jusqu’au bout, mais il avait juste trop de problèmes à régler. Il était devenu cette personne qu’on ne reconnaissait plus. Je ne pense même pas qu’il se reconnaisse lui-même. »

Après la mort d’Aaron, leur mère Jane a partagé des photos troublantes de la salle de bain où son corps a été retrouvé sur sa page Facebook. À l’époque, Jane a insisté pour que la mort d’Aaron fasse l’objet d’une enquête plus approfondie en tant qu’homicide possible.

LA MÈRE D’AARON CARTER DEMANDE UNE ENQUÊTE DE POLICE, PARTAGE DES PHOTOS DÉRANGEANTES DE SA SCÈNE DE MORT

Les photos montrent la baignoire où Aaron a été retrouvé, toujours remplie d’eau teintée de vert, apparemment de la décomposition, ainsi que des serviettes et des vêtements posés sur un sol en désordre.

« C’était une véritable atteinte à la vie privée et quelque chose qu’Aaron n’aurait jamais voulu que le public voie », a expliqué Angel, qui n’a plus parlé à sa mère depuis. « La mort d’Aaron était la pire issue possible pour nous tous. Mon frère mérite d’être ici. »

Angel a ajouté que leur enfance était « remplie de violence émotionnelle, de dysfonctionnement et de dépendance ».

« Je veux que l’héritage d’Aaron soit plus que ces dernières années de sa vie », a déclaré Angel.

LES BACKSTREET BOYS HONNEUR À AARON CARTER AU CONCERT DE LONDRES ; LE FRÈRE NICK TOMBE APRÈS UN HOMMAGE ÉMOTIONNEL

Aaron laisse dans le deuil son fils d’un an, Prince, avec sa fiancée Melanie Martin.

Carter, le frère cadet de Nick Carter, membre des Backstreet Boys, est devenu célèbre à l’âge de 9 ans après avoir sorti son premier album éponyme en 1997.

Son album de suivi, « Aaron’s Party (Come Get It) » de 2000, s’est vendu à plus de 3 millions d’exemplaires aux États-Unis et a produit plusieurs singles à succès, dont la chanson titre, « I Want Candy » et « That’s How I Beat Shaq ».

