La sœur jumelle d’Aaron Carter, Angel, a ressenti une «expérience hors du corps» à sa mort: «Il fait partie de moi»

Près d’un an après la mort d’Aaron Carter, sa sœur jumelle, Angel, explique comment la perte l’a affectée et comment elle envisage d’aller de l’avant.

Parlant longuement de son jumeau, Angel a révélé ce qu’elle ressentait après avoir entendu la nouvelle et comment elle avait mis en place un plan pour protéger non seulement sa mémoire, mais aussi sa dépouille d’être davantage exploitée comme elle le croyait dans la vie.

« Perdre un jumeau, c’est une expérience hors du corps », a-t-elle expliqué dans une interview au magazine People. « Il fait partie de moi. Et c’était comme, quand il est mort, j’ai eu ce sentiment de, ‘Je dois le faire entrer dans ma maison. Je dois le ramener à la maison et le protéger.' »

Plus tôt cette année, elle a réussi à le faire. Elle est en possession des cendres de son frère, ce qu’elle prend très au sérieux.

« Pendant quelques mois après sa mort, c’était mon dernier moyen de le protéger », a-t-elle déclaré. « Je ne veux pas que quiconque fasse quoi que ce soit de bizarre avec lui. Maintenant, je l’enterre la semaine prochaine à Forest Lawn.

« Je ne peux pas croire que quelqu’un d’autre ne l’exploitera pas. Donc, à ce moment-là, c’était mon dernier acte d’amour. »

Le désir de protéger son frère est quelque chose qu’elle ressent depuis longtemps. Leur frère aîné, Nick, n’avait que 12 ans lorsqu’il a rejoint les Backstreet Boys, un boys band qui l’a propulsé vers la gloire. Aaron, quant à lui, a été mis sous les projecteurs alors qu’il n’avait que 7 ans.

Angel a expliqué qu’elle et sa sœur Leslie avaient été « négligées » alors que la famille se concentrait sur la carrière des garçons, qui, selon elle, « se sont vus dépouillés de leur enfance ».

Après qu’Aaron ait eu 18 ans, elle s’est souvenue qu’il avait développé une attitude d’indépendance totale, insistant sur le fait qu’il ne laisserait personne contrôler sa vie ou ses choix.

Lorsque les jumeaux avaient 24 ans, leur sœur aînée Leslie est décédée d’une overdose. Cinq ans plus tard, leur père meurt d’une crise cardiaque.

« J’ai toujours eu l’impression que c’était le début de la fin », a déclaré Angel. « Aaron était déjà mal en point, mais c’était comme un effet domino. »

Peu de temps après, on lui a diagnostiqué une schizophrénie et un trouble de la personnalité multiple. Il semblait continuer à expérimenter la drogue et son comportement devenait de plus en plus erratique. Pour ceux qui le connaissaient, il est devenu méconnaissable.

« J’ai juste attendu qu’il s’en sorte », a déclaré Angel en larmes à propos de cette période de sa vie. « Mais il ne l’a jamais fait. Il voulait tellement être heureux. Il s’est vraiment battu jusqu’au bout, mais il avait juste trop de problèmes à régler. Il était devenu cette personne que nous ne reconnaissions plus. Je ne pense même pas il s’est reconnu. »

Après sa mort, Angel concentre ses efforts sur le travail avec une organisation de santé mentale pour enfants, On Our Sleeves.

« Il est beaucoup plus facile d’élever un enfant fort que de réparer un adulte brisé », a-t-elle déclaré. « Quelque chose de positif doit sortir de tout cela. Je refuse qu’Aaron soit mort en vain.

« Je veux que l’héritage d’Aaron soit plus que ces dernières années de sa vie. »