La sœur héroïque, 18 ans, gardait des enfants jumeaux de 8 ans, tués dans une attaque à la machette à Dublin alors qu’elle mourait en essayant de les sauver

Une sœur HERO “gardant” ses jeunes frères et sœurs a été assassinée dans une attaque à la machette alors qu’elle mourait en essayant de leur sauver la vie.

Les trois victimes de Dublin ont été nommées Lisa Cash, 18 ans, et ses frères et sœurs jumeaux de huit ans, Christy et Chelsea Cawley, à la suite des violences meurtrières du week-end.

Lisa Cash aurait gardé ses jeunes frères et sœurs lorsqu’elle a été tuée dans une attaque à la machette ce week-end Crédit : PA

Christy et Chelsea Crawley, toutes deux âgées de 8 ans, ont également été tuées dans l’horrible attaque d’une maison à Dublin Crédit : PA

Les flics ont arrêté un homme, âgé d’une vingtaine d’années, à la suite des trois décès Crédit : PA

La communauté locale aurait été «sous le choc» de la tragique nouvelle Crédit : Photocall Irlande

Le frère de 14 ans des victimes a été transporté à l’hôpital avec des blessures graves mais ne mettant pas leur vie en danger, et leur mère, une femme dans la quarantaine, est sortie de l’hôpital dimanche et est actuellement prise en charge par sa famille.

Un homme âgé d’une vingtaine d’années qui a été arrêté à la suite des décès est toujours en détention, a indiqué la gardai – police irlandaise.

Des officiers ont été appelés dans une propriété du domaine Rossfield à Tallaght vers 12 h 30 dimanche.

S’exprimant lundi sur RTE Morning Ireland, le directeur de l’école communautaire de St Aidan, Kevin Shortall, a rendu hommage à Lisa Cash.

Il a déclaré: “C’était une belle jeune fille calme, très diligente, travailleuse. Elle a continué son travail.

“A été un grand soutien pour ses amis dans les moments difficiles, j’ai entendu cela d’un certain nombre de personnes hier.

“On se souvient d’elle comme l’une des jeunes les plus honnêtes et authentiques, pleine d’intégrité et sans chichi, sans drame autour d’elle.

“Elle s’est occupée de ses affaires et a été extrêmement appréciée et très chaleureusement rappelée par tant de membres du personnel ici à l’école.

“Je ne pouvais pas oublier les choses que les gens disaient à son sujet. Juste une personne adorable, adorable, extrêmement appréciée et qui nous manquera terriblement, beaucoup.

«Et une adorable grande sœur pour ses frères et sœurs également.

“Je crois qu’elle faisait du baby-sitting à l’époque, et cela aurait été quelque chose pour lequel elle était tellement douée.

« C’était le genre de personne en qui on pouvait avoir confiance. C’est la personne qu’était Lisa.”

COMMUNAUTÉ “SOUS LE CHOC”

Il a dit que les gens étaient “sous le choc” et que la communauté très unie de Brookfield “se tendrait la main et se soucierait l’un de l’autre” en cette période difficile.

“Nous nous rencontrons tous et nous secouons la tête et nous nous faisons des câlins et des choses comme ça. C’est une matinée très difficile.”

M. Shortall a déclaré qu’il avait pris contact avec le directeur de l’école primaire que Christy et Chelsea avaient fréquentée pour savoir comment réagir à la tragédie “sans précédent”.

“Les trois écoles, l’école primaire du premier cycle ainsi que dans la région, nous serons au premier plan et en plein milieu de cela pendant un certain temps”, a-t-il déclaré.

Le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, a déclaré que l’histoire “a stupéfié beaucoup de gens”.

“Comme tant d’autres personnes, j’ai été tellement choquée de lire ce qui est arrivé à deux beaux enfants et à une jeune adolescente.

“Pour la communauté de Tallaght, pour les communautés scolaires et évidemment pour les membres de la famille et les amis du défunt, c’est vraiment un moment incroyablement choquant et tragique.

“Nos pensées sont avec eux et je pense que je parle au nom de beaucoup de gens quand je dis cela.”

Un certain nombre d’hommages ont déjà été laissés sur les lieux Crédit : PA