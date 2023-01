La sœur gravement malade de la star de Towie, Kelsey Stratford, s’est précipitée à l’hôpital après avoir “arrêté de respirer à 4 heures du matin”

TOWIE’S Kelsey Stratford a été terrifiée la nuit dernière lorsque sa petite sœur a cessé de respirer et a été transportée d’urgence à l’hôpital.

La star de télé-réalité, 22 ans, a déclaré que la jeune, appelée Kennedy, avait peut-être souffert d’un poumon effondré et qu’elle s’était « débattue » pour sa vie au cours de l’horrible expérience.

Partageant aujourd’hui une photo d’elle à l’hôpital, Kelsey a écrit: «Ambulance à 4 heures du matin, possible poumon effondré, je t’aime Kennedy.

Elle a poursuivi: «Je prie tellement pour mon petit Kennedy aujourd’hui. La nuit dernière a été la chose la plus horrible que j’ai eu à voir depuis si longtemps. Elle a cessé de respirer et s’est débattue longtemps hier. Donc, tellement injuste et vidé pour elle.

Kennedy, qui aurait neuf ans, souffre d’amyotrophie spinale, une maladie mortelle.

Kelsey avait précédemment fondu en larmes alors qu’elle parlait de la maladie de sa sœur dans The Only Way Is Essex – révélant également que le frère jumeau de Kennedy, Karter, était mort de la maladie alors qu’il n’avait que quatre mois.

Les médecins ont d’abord averti la famille de Kennedy qu’il était peu probable qu’elle vive plus de 18 mois, la petite fille forte prouvant que les professionnels avaient tort.

Kelsey a déclaré à propos de sa sœur à l’époque: “Elle a une maladie appelée SMA, elle la paralyse du cou aux pieds mais son cerveau est tout à fait normal.”

Kelsey a détaillé les efforts extrêmes que la famille a traversés dans une tentative désespérée de protéger Kennedy du coronavirus, sans quitter la maison pendant des mois.

La star a expliqué : “En confinement, c’était vraiment dur pour nous, pendant trois mois je n’ai pas pu quitter la porte d’entrée – je ne l’ai toujours pas embrassée, ça fait six mois. C’est effrayant.”

Malgré leurs précautions, Kennedy a failli mourir après avoir attrapé Covid et s’est retrouvé en soins intensifs.