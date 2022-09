La sœur enceinte, le beau-frère et le neveu de Megan Hilty sont morts après l’accident d’avion du week-end de la fête du Travail près de Seattle

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La sœur enceinte de Megan Hilty, son beau-frère et son neveu ont été identifiés comme trois des 10 personnes tuées dans un accident d’hydravion près de Whidbey Island à Puget Sound pendant le week-end de la fête du Travail.

La Garde côtière américaine a publié mardi les noms des victimes de la collision de l’avion, qui a décollé de Friday Harbor et devait atterrir à l’aéroport municipal de Renton.

L’avion s’est écrasé peu après 15 heures à Mutiny Bay le dimanche 4 septembre, à près de 30 miles au nord de Seattle et à mi-chemin entre sa destination et son point de décollage.

Lauren Hilty, Ross Mickel et leur fils, Remy Mickel, ont été confirmés comme passagers à bord du vol dans un communiqué de la Garde côtière. Lauren était enceinte d’un petit garçon.

Jason Winters a été répertorié comme pilote, avec des passagers comprenant également Patricia Hicks, Sandra Williams, Luke Ludwig, Rebecca Ludwig, Joanne Mera et Gabrielle Hanna.

“La Garde côtière offre ses plus sincères condoléances à ceux qui ont perdu un être cher dans cette tragédie”, a déclaré le Cmdr. Xochitl Castañeda, le coordinateur de la mission de recherche et de sauvetage pour cet incident.

Mickel était vigneron dans la région et possédait Ross Andrew Wineries depuis 1999. Sa famille a publié une déclaration au KING 5 local.

“Nous sommes profondément attristés et au-delà dévastés par la perte de notre bien-aimé Ross Mickel, Lauren Hilty, Remy et de leur petit garçon à naître, Luca. Notre chagrin collectif est inimaginable”, indique le communiqué. “Ils étaient une lumière brillante et brillante dans la vie de tous ceux qui les connaissaient. Bien que leur temps avec nous ait été trop court, nous ferons avancer leur héritage.

“Nous tenons à remercier tous les premiers intervenants, les agences de services d’urgence de Whidbey Island, le comté d’Island, la Garde côtière des États-Unis (USCG), la Naval Air Station Whidbey Island (NASWI) et les citoyens privés qui ont participé aux efforts de recherche et de sauvetage. après l’accident. L’énorme effusion et le soutien que nous avons reçus de nos amis, de notre famille et du public ont été écrasants. Nos pensées vont aux familles et aux amis de ceux qui ont également perdu des êtres chers à bord. En cette période difficile, nous demandons que notre vie privée soit respectée alors que nous pleurons la perte des membres de notre famille.”

Le National Transportation Safety Board a déclaré que l’avion qui s’est écrasé était un de Havilland DHC-3 Otter, un avion à hélice monomoteur exploité par Friday Harbor Seaplanes.

“L’équipe de Friday Harbor Seaplanes a le cœur brisé, nous ne connaissons pas encore de détails concernant la cause de l’accident”, indique un communiqué. “Nous travaillons avec la FAA, le NTSB et la Garde côtière. Nous avons été en communication avec les familles. Nous prions pour les familles impliquées, y compris notre pilote et sa famille.”

Hilty, une interprète nominée aux Tony Awards, est connue pour son rôle principal de Glinda la bonne sorcière dans “Wicked” de Broadway, en plus de travailler sur le drame musical “Smash”.

La cause de l’accident fait actuellement l’objet d’une enquête.