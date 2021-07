La sœur enceinte de la mère adolescente Cheyenne Floyd, R, révèle qu’elle «n’a jamais eu de relation» avec son bébé papa

TEEN Mom Cheyenne Floyd, la sœur enceinte de R KyleLynn, a révélé qu’elle « n’avait jamais eu de relation » avec son bébé papa.

En mai, la future maman a annoncé qu’elle attendait son deuxième enfant, un autre fils, cet automne.

La sœur enceinte de la mère adolescente Cheyenne Floyd, R KyleLynn, a révélé qu'elle » n'avait jamais eu de relation » avec son bébé papa

En mai, la future maman a annoncé qu'elle attendait son deuxième enfant, un autre fils, cet automne

Un adepte a demandé à R : « Quelle est votre relation avec le père de votre fils ? »

R a partagé un cliché du deuxième anniversaire de son fils Baaz et a répondu : « Nous sommes coparents. Pas dans une relation et nous n’avons jamais été dans une.

Dans un autre article, elle a partagé un cliché de grossesse alors qu’un autre adepte a demandé: « Les deux garçons ont-ils le même père? »

R a partagé : « Oui ! Mes garçons ont le même père. Il n’y a pas d’homme mystérieux dans ma vie, vous tous.

Plus tôt ce mois-ci, R a révélé qu’elle était enceinte d’environ 19 semaines et a montré son ventre nu.

Elle a dansé dans la courte vidéo alors qu’elle montrait son baby bump.

Le GIF coloré a déclaré: « Baby Size Mango. »

le Maman ado La star s’est frottée les mains sur le ventre de bébé avant d’éteindre l’appareil photo.

Dans sa fête des mères émotionnelle Publier, la star de télé-réalité a dédié sa note à Baaz et a annoncé qu’elle attendait un petit garçon à l’automne.

La future maman a de nouveau écrit dans son long message : « Bonne fête des mères à moi ! Je m’aime et continuerai à faire des choses qui nourrissent mon esprit et mon âme afin que je puisse être la mère, l’amie, la personne saine, solidaire et aimante que je dois être pour moi et mes petits.

« Merci Baaz Arinze de m’avoir choisi pour être ta maman. Tu me rends si fier gamin et tu n’as que 2 ans !

la sœur cadette de R, Cheyenne, 28 ans, a accueilli son deuxième enfant, Ace Terrel, avec son fiancé Zach Davis en mai dernier.

le Ados Maman OG la star a récemment expliqué pourquoi elle avait pourtant partagé une image d’elle visage de nouveau-né.





Cheyenne a répondu: « Ace est au-delà de la perfection et nous voulions le garder un peu pour nous… nous le partagerons quand nous serons prêts. »

Maintenant que les choses se sont calmées, Cheyenne et son fiancé Zach ont taquiné que les deux ajouteraient plus de contenu à leur « folie[y] YouTube de la famille.

Cheyenne partage également sa fille Ryder, 4 ans, avec son ex Cory Wharton, 30.

Plus tôt ce mois-ci, R a révélé qu'elle était enceinte d'environ 19 semaines et a montré son ventre nu.

R a également un fils de deux ans, Baaz

La sœur cadette de R, Cheyenne, 28 ans, a accueilli son deuxième enfant, Ace Terrel, avec son fiancé Zach Davis en mai