La sœur d’Urfi Javed, Asfi Javed, porte le haut de Zara de trois manières créatives, la vidéo devient virale

Urfi Javed est une sensation des médias sociaux qui fait la une des journaux avec ses choix de tenues bizarres chaque jour. Mais vous serez surpris d’apprendre que la sœur de la participante de Bigg Boss OTT est également une passionnée de mode et une blogueuse qui ne cesse de partager ses photos et vidéos stylées de tenues tendance sur son compte Instagram.

Dans sa dernière vidéo qu’Asfi Javed a mise en ligne le 4 décembre, on la voit coiffer un haut noir haut-bas de Zara de trois manières différentes. Tout d’abord, elle portait la tenue avec une jupe en jean et de longues bottes noires. Ensuite, Asfi a associé le haut Zara à une mini-jupe noire et à des scandales noirs basiques. Enfin, elle a stylisé le haut avec un jean bleu déchiré.

Asfi est appréciée pour avoir porté le même haut de trois manières créatives dans la bobine, qui est maintenant devenue virale sur Instagram. “Ce haut est tellement rafraîchissant !”, a-t-elle légendé la vidéo avec des tonnes de hashtags. Sa bobine a recueilli plus de deux mille likes en une seule journée.





Contrairement aux choix de mode audacieux de sa sœur aînée Urfi, les choix vestimentaires d’Asfi semblent un peu plus portables. Alors qu’Urfi est souvent trollée et critiquée pour son sens de la mode, les sélections de tenues d’Asfi sont plus pertinentes. Un internaute a même écrit dans la section des commentaires : “Merci au moins aap aapki sis ke jaise s’habiller en cas de catastrophe nahi karte” (Merci, au moins, vous ne faites pas de ‘pansement en cas de catastrophe’ comme votre sœur).

Asfi a une base de fans décente de plus d’un lakh et cinquante-deux mille mille abonnés sur Instagram. Chacune de ses photos obtient des milliers de likes et devient virale en quelques minutes. L’un des commentaires sous sa vidéo la plus récente se lit comme suit : “Madame, vous êtes envoûtante, séduisante, ravissante, séduisante et incroyablement belle”.