La sœur d’un travailleur humanitaire saoudien emprisonné pour un compte Twitter s’exprime alors que l’investissement culturel saoudien se développe avec la fusion du PGA Tour

La sœur américaine d’un travailleur humanitaire saoudien emprisonné pour son compte Twitter satirique exprime ses inquiétudes quant à la portée de l’Arabie saoudite sur le géant des médias sociaux, alors que la nation arabe poursuit un rôle émergent dans la culture et le sport professionnel.

Dans une interview accordée à CBS News, Areej al-Sadhan a déclaré qu’elle pensait que Twitter portait une part de responsabilité dans l’arrestation, la torture et l’emprisonnement de son frère, Abdulrahman al-Sadhan, après que des agents saoudiens ont démasqué son compte anonyme.

« Ils lui ont cassé la main, lui ont brisé les doigts, disant que c’est la main avec laquelle vous tweetez », a déclaré Areej al-Sadhan au correspondant d’investigation en chef de CBS News, Jim Axelrod. « Ils l’ont torturé avec des décharges électriques, des coups et la privation de sommeil. »

Photo non datée d’Areej al-Sadhan avec son frère, Abdulrahman al-Sadhan Photo fournie par Areej al-Sadhan

Le frère d’Areej, Abdhulrahman al-Sadhan a été arrêté à Riyad en 2018, et trois ans plus tard, lors d’une audience secrète, un tribunal saoudien l’a condamné à 20 ans de prison, suivis d’une interdiction de voyager de 20 ans, pour avoir maintenu un compte Twitter anonyme qui raillé les dirigeants et les personnalités religieuses du Royaume.

Areej a déposé une plainte le mois dernier, accusant Twitter de devenir « un outil de répression transnationale » en autorisant la divulgation abusive de l’identité d’Abdulrhaman aux responsables saoudiens en 2015, trois ans avant son arrestation.

Twitter a répondu aux questions détaillées de CBS News sur l’emprisonnement et la torture présumée du travailleur humanitaire saoudien avec une réponse automatisée – un e-mail avec un emoji caca.

L’interview a été diffusée alors que le secrétaire d’État Antony Blinken effectuait sa dernière visite dans le royaume et que l’Arabie saoudite faisait la une des journaux pour le PGA Tour va fusionner avec LIV Golfle dernier investissement de haut niveau de la nation riche en pétrole pour entrer dans la culture et le sport occidentaux.

Quand Elon Musk a repris Twitter l’automne dernier, il l’a fait avec le soutien financier du Royaume d’Arabie saoudite. L’accord a réaffirmé une relation commerciale étroite entre la société de médias sociaux et les Saoudiens qui remontait à plus d’une décennie – un lien qui, selon Areej al-Sadhan, a conduit à l’enlèvement et à la torture de son petit frère.

Twitter reste une plate-forme d’une importance cruciale en Arabie saoudite, a déclaré Areej à Axelrod.

« Il n’y a pas de liberté [of] discours », a-t-elle déclaré. « Donc, Twitter est devenu plus comme le forum pour que les gens s’expriment, la plupart du temps de manière anonyme. »

Areej, une citoyenne américaine, et son frère, Abdulrahman, un ressortissant saoudien, ont partagé leur temps entre les deux pays en grandissant. Après avoir terminé ses études en Californie en 2013, Abdulrahman est retourné à Riyad pour travailler à la Société du Croissant-Rouge. C’est depuis ce bureau, en mars 2018, qu’il a été arrêté.

Selon le procès d’Areej, le gouvernement saoudien a accusé Abdulrahman de « financer et soutenir le terrorisme et d’envoyer des tweets qui porteraient atteinte à l’ordre public et aux valeurs religieuses ».

« Ils veulent que les gens aient peur de s’exprimer, de dire, si vous osez nous critiquer, c’est ce dont nous allons vous accuser », a déclaré Areej, qui n’a pas parlé à son frère, toujours en prison et inaccessible. — depuis plus de cinq ans.

« Je veux une preuve de vie. Je veux pouvoir voir mon frère, lui parler et m’assurer qu’il va bien », a déclaré Areej. « Il me manque beaucoup. »

Informations « militarisées »

La poursuite civile d’Areej cite une affaire pénale récente en Californie qui, selon elle, montre la complicité de Twitter dans la divulgation de l’identité d’Abdulrahman. En août dernier, un ancien responsable de Twitter nommé Ahmad Abouammo a été reconnu coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger pour le Royaume d’Arabie saouditel’un des deux employés surpris en train d’accepter des pots-de-vin pour transmettre des données utilisateur confidentielles en violation de la politique de confidentialité de l’entreprise.

Les preuves au procès ont montré que les informations personnelles d’Abdulrahman avaient été consultées en 2015 par l’un des employés, à la demande de responsables saoudiens.

« Le royaume d’Arabie saoudite a militarisé ces informations », a déclaré l’avocat Jim Walden, qui représente Areej al-Sadhan dans le procès civil. « Rien de tout cela ne serait arrivé sans la corruption de Twitter. Twitter a allumé la mèche.

Twitter lui-même n’a jamais été inculpé, et avant que Musk n’achète la société, la société a déclaré qu’elle avait coupé l’accès aux mauvais acteurs.

Pourtant, la poursuite allègue que Twitter « a encouragé des actes de meurtre, d’enlèvement et de torture ». Walden a déclaré qu’Abdulrahman serait toujours anonyme et toujours libre sans la fuite de Twitter. Il allègue un complot forgé par les liens financiers croissants entre la société de médias sociaux et le Royaume d’Arabie saoudite.

« Compte tenu de la proximité de la relation, compte tenu de la somme d’argent que les Saoudiens donnaient à Twitter, il est impossible de conclure que Twitter n’avait aucune idée de ce qui se passait », a déclaré Walden.

Le sénateur Chris Murphy : Y a-t-il un accès spécial ?

Quand Elon Musk a acheté Twitter l’année dernière, un fonds saoudien appelé Kingdom Holding Company a maintenu son investissement, selon des forums de divulgation financière. Le fonds détient désormais la deuxième plus grande participation dans Twitter, derrière Musk.

« Ce qui m’inquiète comme condition de leur accord avec Musk pour rester en tant que propriétaire, c’est qu’ils aient un accès spécial », a déclaré le sénateur Chris Murphy, démocrate du Connecticut, faisant référence aux Saoudiens.

En octobre dernier, Murphy a demandé à l’administration Biden d’examiner si l’accord Twitter de Musk avait compromis la sécurité nationale en donnant au gouvernement saoudien l’accès aux données privées des utilisateurs, y compris les informations personnelles des citoyens américains. Il dit que l’administration a rejeté la demande.

« Je ne sais pas pourquoi l’administration n’a pas examiné cette vente, mais pendant longtemps, nous avons fermé les yeux sur le comportement de l’Arabie saoudite tant au niveau national que dans la région, car nous voulions leur pétrole », a déclaré Murphy.

Kingdom Holding Company a refusé de commenter son rôle actuel sur Twitter.

« Ces gens sont sérieux dans leurs menaces »

Le Royaume d’Arabie saoudite, qui est également cité comme défendeur dans le procès d’Areej, a refusé de commenter cette histoire.

Les médias d’État saoudiens ont fait circuler des allégations selon lesquelles Abdulrahman était un sympathisant terroriste loyal à l’EI. Dans une correspondance avec des enquêteurs des droits de l’homme des Nations Unies l’année dernière, le gouvernement saoudien a soutenu qu’Abdulrahman avait violé les lois sur le terrorisme et a nié les allégations de torture de sa famille. Cependant, ces enquêteurs de l’ONU n’étaient pas convaincus et ont découvert dans un avis récent que l’arrestation et la détention d’Abdulrahman étaient « arbitraires » et «[ed] une base légale », ajoutant « qu’aucun procès n’aurait dû avoir lieu ».

Le département d’État a déclaré qu’il était au courant du cas d’Abdulrahman et du plaidoyer d’Areej, mais a refusé de commenter davantage. Le ministère a déjà exprimé inquiétude face à la peine d’Abdulrahman et les allégations de torture de sa famille.

Le cas d’Abdulrahman n’est pas unique ; d’autres ont été poursuivis en Arabie saoudite en raison de leur utilisation des médias sociaux, selon des groupes de défense des droits humains. Août dernier, Salma al-Shehab, un doctorat. étudiante à l’Université de Leeds et mère de deux enfants, a été condamnée à 34 ans de prison pour des tweets en faveur des droits des femmes. Plus tard ce mois-là, Nourah bint Saeed al-Qahtani a été condamnée à 45 ans de prison pour avoir tweeté ses opinions en violation des lois antiterroristes.

Cette semaine, des informations ont fait surface sur une instructrice de fitness populaire de 29 ans sur les réseaux sociaux, Manahel al-Otaibi, qui est détenue depuis novembre 2022 en raison de ses publications. Elle a été accusée de « diffamation du royaume dans le pays et à l’étranger, d’appel à la rébellion contre l’ordre public et les traditions et coutumes de la société et de contestation du pouvoir judiciaire et de sa justice », selon The Associated Press.

Avant le voyage du secrétaire Blinken, des groupes de défense l’a exhorté pour soulever les violations des droits de l’homme auprès des responsables saoudiens et lui demander d’appeler à la libération de ceux qui ont été détenus « pour des raisons politiques principalement liées à des menaces imaginaires à la « sécurité » ».

Areej a déclaré avoir reçu des menaces pour avoir parlé de son frère, notamment sur son compte Twitter. Son procès cite des menaces de meurtre et de viol, qui, selon elle, sont l’œuvre des dirigeants saoudiens.

« Je veux dire, c’est horrible, c’est fou », a-t-elle déclaré. « Et bien sûr, quand vous vous souvenez de ce qui est arrivé au journaliste Jamal Khashoggi, vous savez à quel point c’est grave. Ces gens sont sérieux au sujet de leurs menaces.

