La sœur d’un passant innocent abattu par la police d’Edmonton allègue une “négligence grave”

Une femme dit que son frère était assis près de sa télévision dans sa suite au sous-sol en février dernier lorsqu’il a été tué par une balle perdue de la police, qualifiant cela de “négligence grave” de la part d’agents répondant à un vol.

Susan Bandola dit que son frère de 59 ans, James Hanna, avait récemment emménagé dans l’appartement du centre-ville d’Edmonton après être devenu le gérant sur place de l’immeuble. Elle a dit qu’il avait été sans abri pendant un certain temps et qu’il avait fait du couchsurfing.

“Il était juste en train de reprendre sa vie en main et puis cela arrive”, a-t-elle déclaré.

La police a déclaré qu’une balle perdue avait touché “une personne innocente non impliquée” alors que des agents tiraient sur un suspect dans un vol à main armée dans un magasin d’alcools.

Le chien de garde de la police provinciale, l’équipe d’intervention en cas d’incident grave de l’Alberta, a déclaré que des agents avaient poursuivi à pied le suspect de vol de 36 ans et lui avaient tiré dessus. L’ASIRT a déclaré que l’arme à feu du suspect était fausse.

La police a déclaré que peu de temps après, elle avait découvert qu’un résident du bâtiment adjacent avait également été frappé. L’ASIRT a déclaré que les agents administraient la RCR jusqu’à l’arrivée des ambulanciers paramédicaux.

L’ASIRT a refusé de commenter car son enquête est en cours, mais a déclaré qu’elle prévoyait que l’enquête serait terminée dans les prochains mois.

Un porte-parole de l’ASIRT a déclaré qu’après avoir terminé son enquête, le directeur exécutif de l’agence examinera les conclusions et décidera s’il convient de recommander des poursuites pénales.

Le porte-parole a déclaré qu’un nombre élevé de cas et un personnel insuffisant ont causé des retards.

‘Insensé’

“Je pense que James était mort au moment où ils l’ont trouvé”, a déclaré Bandola, une infirmière diplômée.

Bandola a déclaré qu’Hanna était assise sur une chaise face à la télévision lorsqu’il a été touché.

“Si sa chaise avait été à un autre endroit, il n’aurait pas été touché”, a-t-elle déclaré.

Bandola a déclaré qu’un rapport d’autopsie qu’elle a obtenu montre que la balle qui a touché Hanna a soufflé la base de sa main, a traversé son poumon gauche, a touché son cœur et a atterri dans son poumon droit.

Lorsque Bandola est allée à l’appartement après la mort de son frère, elle a repéré six impacts de balles sur le côté du bâtiment, dont cinq ont touché la suite d’Hanna.

“C’est insensé”, a déclaré Bandola. “J’y suis allé à 6h30 du soir. Les gens rentraient du travail. Ils marchaient dans la rue.”

La fusillade a eu lieu sur des voies de transport léger sur rail près de l’Université MacEwan.

“Cela aurait pu être un bain de sang”, a déclaré Bandola.

Un trou est visible dans la fenêtre d’un appartement au sous-sol où vivait Hanna. La police d’Edmonton a déclaré qu’un passant innocent avait été tué à l’intérieur de l’appartement après une violente arrestation en février dernier. (Jamie McCannel/CBC)

Hanna était un membre actif de Narcotiques Anonymes depuis 10 ans, a déclaré Bandola, notant qu’il était souvent accompagné de personnes souffrant de dépendance au cours de ses activités quotidiennes afin de les garder propres et occupées avant qu’elles ne reçoivent un traitement.

“Il était très fier d’avoir été abstinent pendant 10 ans et de continuer à suivre son programme”, a déclaré Bandola, qui a également déclaré qu’Hanna était fière d’être métisse.

“Il était très gentil avec les animaux et les enfants. Il adorait les câlins”, a déclaré Bandola, ajoutant qu’il aimait voyager et qu’il était allé en Afrique et en Europe.

Bandola a déclaré que pendant les vagues de chaleur à Edmonton, Hanna distribuait de l’eau en bouteille aux sans-abri du centre-ville.

Une action en justice

Bandola a contacté l’avocat spécialisé en dommages corporels Norm Assiff après la mort de son frère et envisage d’intenter une action en justice une fois le rapport ASIRT publié.

“C’était juste horrible”, a déclaré Assiff. “Cela n’aurait jamais dû arriver. Il y a tellement de façons que cela aurait pu être évité.”

Assiff a déclaré que la Fatal Accident Act de l’Alberta garantit que les proches survivants reçoivent 82 000 $, mais il pense qu’une vie vaut beaucoup plus.

“De toute évidence, ce n’est pas quelque chose sur lequel la famille cherche à s’enrichir”, a déclaré Assiff.

“Si nous ne faisons rien à ce sujet, ne le portez pas à l’attention du public, ne le portez pas à l’attention du tribunal, ne le portez pas à l’attention de la police, qu’est-ce qui empêchera que cela se reproduise?”

“Vouloir justice pour James”

Bandola a déclaré que son père de 82 ans avait été profondément affecté par la fusillade.

“Ce qui me met vraiment en colère, c’est qu’il n’y a pas eu d’excuses formelles auprès de mon père”, a-t-elle déclaré.

Le chef de la police d’Edmonton, Dale McFee, a déclaré lors d’une conférence de presse le 24 février que la fusillade était difficile pour toutes les personnes impliquées – «surtout, dans quelque chose comme ça où quelqu’un, une personne innocente non impliquée dans cela, a perdu la vie. s’inscrit.”

La porte-parole de la police d’Edmonton, Cheryl Sheppard, a déclaré dans un courriel que tous les agents impliqués avaient terminé le programme de réintégration obligatoire et qu’ils avaient repris leurs fonctions.

Le service de police n’a pas dit quand les policiers ont été remis en service, mais a déclaré qu’ils n’avaient peut-être jamais été retirés en premier lieu.

EPS a déclaré qu’il exige que les agents suivent une formation sur les armes à feu une fois par an en plus de leurs qualifications annuelles.

Bandola a dit qu’elle pensait à son frère tous les jours.

“Je pense à vouloir justice pour James et comment si cela aurait été n’importe qui d’autre, comment il voudrait que justice soit faite pour eux.”

Cette histoire a été produite avec l’aide financière de la Meta et de la Canadian Press News Fellowship qui n’est pas impliquée dans le processus éditorial.