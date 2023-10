La sœur d’un homme abattu par le MNPD dit que son frère serait en vie si un conseiller en santé mentale était présent

NASHVILLE, Tennessee (WKRN) – Quand elle a appelé le 911Adriana Trujillo voulait que la police aide son frère, mais à la place, il a été abattu par un officier.

Lundi soir, le Bureau d’enquête du Tennessee a déclaré que Joshua Kersey tenait en otage son colocataire avec un couteau avant d’être abattu alors qu’il semblait allongé sur le sol.

Vidéo de la caméra du corps de police montré à un moment donné, Kersey a semblé crier à travers les portes qu’il allait « se trancher [housemate’s] gorge » si la police ouvrait la porte.

La police du métro a déclaré que les agents avaient négocié avec Kersey pendant environ 40 minutes avant d’entrer après avoir entendu une bagarre de l’autre côté de la porte.

Pourtant, Trujillo a déclaré que son frère n’était pas armé et que même s’il y avait un couteau dans la pièce cette nuit-là, il n’en avait pas dans la main.

« J’ai l’impression que, vous savez, vous êtes censé appeler les flics parce qu’ils sont là pour vous aider, et j’ai appelé les flics et tout ce qu’ils ont fait, c’est prendre mon frère pour moi », a-t-elle déclaré. « J’ai l’impression que si je n’avais pas demandé de l’aide, mon frère serait toujours là. »

Un chef de police à la retraite avec plus de 30 ans d’expérience dans l’application des lois a examiné les images de la caméra corporelle et a déclaré qu’il pensait que les policiers avaient fait de leur mieux pour désamorcer la situation et assurer la sécurité de l’otage.

« C’est une période difficile lorsque vous avez affaire à quelqu’un à qui on vous dit qu’il boit de l’alcool et qu’il a un problème de santé mentale. C’est une combinaison mortelle dans de nombreux cas », a déclaré le chef de la police à la retraite Troy Riggs.

Cependant, Trujillo souligne la partie de la vidéo de la caméra corporelle où l’officier dit : « Si j’ai une photo, je la prends », comme un signe qu’ils n’ont jamais eu l’intention de calmer son frère.

« Quel était l’intérêt de lui tirer dessus ? Genre pourquoi ? Pourquoi? » elle a demandé.

Kersey a souffert de maladie mentale toute sa vie, selon sa sœur.

Elle sent que la communauté l’a laissé tomber et qu’il ne mérite pas de mourir de cette façon. croyant qu’il serait en vie aujourd’hui s’il y avait un professionnel de la santé mentale à la maison.

Un ami proche de la famille a déclaré que Kersey était déprimé depuis plusieurs mois après que son fils de 6 mois soit mort dans ses bras et que la mère de sa fille l’ait éloigné de son enfant.

« Il a l’impression qu’il n’a rien. Il n’avait rien, vous savez, mais il avait besoin de l’aide d’un professionnel », a déclaré Lulita Sanders.

La police métropolitaine a déclaré qu’elle avait des négociateurs en route, mais l’équipe d’intervention de crise se trouvait sur un autre lieu et n’a pas été en mesure de répondre.

