La sœur du mannequin Kate Moss supprime Twitter après une réaction de népotisme et un tweet “La vie n’est pas juste”

Lottie Moss, la demi-sœur de Kate Moss, a supprimé son compte Twitter après avoir été critiquée pour avoir défendu le népotisme.

Le mannequin de 24 ans, dont le nom de naissance est Charlotte, a partagé son point de vue sur la tendance croissante des “nepo-babies”, des personnes qui profitent de leurs familles célèbres.

“J’en ai tellement marre que les gens reprochent au népotisme pourquoi ils ne sont pas riches et célèbres ou ne réussissent pas – évidemment, ce n’est pas juste que les gens qui viennent de familles célèbres aient une longueur d’avance à cause de cela, mais devinez quoi ? La vie n’est pas juste – si vous vous concentrez sur quelque chose que vous pouvez accomplir”, a-t-elle tweeté mercredi.

Elle a doublé : “N’importe quoi ! Alors au lieu d’être négatif sur le succès des autres, essayez de créer le vôtre !”

Kate, 48 ans, et Lottie partagent le même père, Peter Moss.

Lottie s’est fait connaître pour la première fois dans le Vogue américain en tant que demoiselle d’honneur de Kate lors de son mariage en 2011 avec Jamie Hince.

Trois ans plus tard, Lottie signe avec une agence de mannequins et pose bientôt pour Calvin Klein, la même marque que Kate était connue pour avoir rendue célèbre dans les années 90.

Lottie a ensuite posé sur sa propre première couverture de Vogue en 2016. Son rolodex de célébrité est également épais, et elle a été repérée avec Bella Hadid, la fille de Gavin Rossdale, Daisy Lowe, et les enfants de Jude Law – Iris et Rafferty Law.

Lors d’une interview sur le podcast “Private Parts” avec Jamie Laing il y a un an, Lottie a admis qu’elle avait du mal à avoir une famille célèbre.

“C’est difficile quand ta sœur est Kate Moss”, a-t-elle déclaré en détaillant ses huit années dans l’industrie du mannequinat. “J’ai en quelque sorte toujours eu tout sous la main, comme les emplois et tout à travers Kate.

“Je n’ai jamais eu l’impression de travailler pour quoi que ce soit. Même, comme si j’avais une marque de vêtements avec PacSun… Même que je l’ai en quelque sorte reçue.”

Lottie a depuis rejoint le site d’abonnement pour adultes OnlyFans, où elle produit du contenu aux côtés de Carmen Electra, Denise Richards, Bella Thorne et Amber Rose.

La semaine dernière, elle a admis avoir eu une année “folle” qui a commencé par être “dans le pire endroit de ma vie et s’est terminée dans le meilleur endroit où j’aie jamais été mentalement”.

“Je sais que c’est difficile à comprendre pour les gens, mais être dans une industrie toxique à un très jeune âge m’a vraiment coûté cher, être constamment jugé dans le journal et voir chacun de mes mouvements surveillés depuis l’âge de 16 ans a été très difficile pour mon mental. santé”, a écrit Lottie sur Instagram.

“Je comprends que je viens d’une position très privilégiée en tant que sœur de quelqu’un de très célèbre, mais croyez-le ou non, cette personne ne m’a jamais vraiment soutenu, mes parents étaient incroyables mais ne pouvaient pas comprendre ce que je vivais et ne connaissaient pas tout. dans la mesure de ce que je traversais la plupart du temps, j’étais à peu près seul, donc j’ai dû naviguer par moi-même et faire de mon mieux, ce que je pense avoir.”

“Le mannequinat n’était pas pour moi et a eu des hauts et des bas, mais je pense que cela m’a permis de rencontrer des gens incroyables et m’a emmené dans des endroits incroyables ! Je n’ai jamais été très doué pour dire ce que je ressens et j’espère que ce n’est pas le cas. Je ne passe pas pour “moi pauvre”, rappelez-vous simplement que dans ce monde, tout est relatif et que chacun a vécu ses propres traumatismes et expériences qu’il a choisi de gérer à sa manière, alors soyez gentil. J’espère que l’année prochaine sera la meilleure encore et merci pour tout le soutien.”