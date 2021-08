La sœur du leader nord-coréen Kim Jong-Un prévient que l’exercice militaire de Séoul avec les États-Unis ravivera les tensions

LA sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a mis en garde les États-Unis et la Corée du Sud contre la tenue de leurs exercices militaires annuels.

Kim Yo-jong a déclaré hier que cela raviverait les tensions et nuirait aux perspectives de meilleures relations entre les Corées si elles se produisaient comme prévu.

La sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a mis en garde contre les exercices militaires des États-Unis et de la Corée du Sud Crédit : Reuters

Yo-jong serait le plus proche confident de son frère Crédit : AP

Elle a déclaré : « Depuis quelques jours, j’entends une histoire désagréable selon laquelle des exercices militaires conjoints entre l’armée sud-coréenne et les forces américaines pourraient se dérouler comme prévu.

« Je considère cela comme un prélude indésirable qui sape sérieusement la volonté des hauts dirigeants du Nord et du Sud qui souhaitent voir franchir un pas vers le rétablissement de la confiance mutuelle et qui obscurcit davantage la voie à suivre pour les relations Nord-Sud. »

Yo-jong, qui est considéré comme le confident le plus proche de son frère et a été confirmé comme son plus haut responsable pour les affaires intercoréennes, a ajouté : « Notre gouvernement et notre armée suivront de près si la partie sud-coréenne organise des exercices de guerre hostiles en août ou fait d’autres audacieux. décision. »

Ses commentaires interviennent quelques jours seulement après que les deux États souverains – toujours techniquement en guerre après la fin de leur conflit de 1950 à 1953 par un cessez-le-feu – ont rouvert des canaux de communication longtemps en sommeil.

Elle a décrit la décision de rétablir les lignes directes entre les voisins comme rien de plus que la reconnexion des liens « physiques », ajoutant qu’il serait « irréfléchi » de supposer que les sommets sont au coin de la rue.

Washington et Séoul doivent organiser un exercice militaire conjoint plus tard en août.

Ils ont précédemment déclaré que l’exercice était de nature défensive, mais la Corée du Nord les a dans le passé appelés une répétition d’invasion et a répondu par des tests de missiles.

‘INDÉSIRABLE’

« Notre gouvernement et notre armée surveilleront de près si les Sud-Coréens vont de l’avant avec les exercices de guerre agressifs ou prendront une grande décision », a déclaré Yo-jong dans un communiqué diffusé par KCNA.

« Espoir ou désespoir ? Cela ne dépend pas de nous. »

Boo Seung-Chan, du ministère sud-coréen de la Défense, a déclaré jeudi lors d’un briefing que le statut de la pandémie de Covid serait examiné avant de décider si les exercices se poursuivraient.

Plus tôt cette année, Yo-jong a averti le président américain Joe Biden d’éviter de « provoquer une puanteur » s’il veut la paix avec la Corée du Nord.

La sœur du dictateur nord-coréen a déclaré en mars : « Nous profitons de cette occasion pour mettre en garde la nouvelle administration américaine qui s’efforce de dégager une odeur de poudre dans notre pays.

« S’il veut dormir en paix pour les quatre prochaines années, il vaut mieux qu’il s’abstienne de provoquer une puanteur à son premier pas. »

Elle critiquait les États-Unis pour leurs exercices militaires en cours en Corée du Sud, juste un jour avant que deux responsables américains ne se rendent à Séoul pour les premiers entretiens de l’administration Biden avec leurs homologues sud-coréens.

Les tentatives des États-Unis pour persuader la Corée du Nord d’abandonner son programme nucléaire sont au point mort depuis l’échec d’un deuxième sommet entre Kim Jong-un et le président de l’époque, Donald Trump, début 2019.

Yo-jong a ensuite lancé un avertissement effrayant à Trump selon lequel la Corée du Nord n’arrêterait pas de fabriquer des armes nucléaires.