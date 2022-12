La sœur du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, condamne son “califat despotique” | Nouvelles du monde

La sœur du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a condamné la répression des manifestations à l’échelle nationale et a appelé les gardiens de la révolution à déposer les armes.

Badri Hosseini Khamenei, qui vit à L’Irana critiqué le “califat despotique” de son frère, selon une lettre publiée par son fils basé en France.

Les manifestations réclamant le renversement des dirigeants religieux iraniens en sont maintenant à leur quatrième mois, après la mort d’un jeune de 22 ans Mahsa Amini pendant sa garde à vue à la police des mœurs.

Le régime a a cherché à rejeter la responsabilité des troubles sur les séparatistes kurdes et des puissances étrangères, mais les universitaires disent qu’il s’agit d’une fausse accusation et que les manifestations impliquent tous les niveaux de la société iranienne.

Mme Khamenei, qui vit en Iran, a critiqué l’establishment clérical depuis l’époque du défunt fondateur de la République islamique, l’ayatollah Ruhollah Khomeini, jusqu’au règne de son frère, indique la lettre datée de “décembre 2022”.

“Je pense qu’il convient maintenant de déclarer que je m’oppose aux actions de mon frère et j’exprime ma sympathie à toutes les mères qui pleurent les crimes de la République islamique, de l’époque de Khomeiny à l’ère actuelle du califat despotique d’Ali Khamenei”, a-t-elle déclaré. a écrit dans la lettre qui a été partagée mercredi sur le compte Twitter de son fils, Mahmoud Moradkhani.

“Les gardiens de la révolution et les mercenaires d’Ali Khamenei devraient déposer leurs armes dès que possible et rejoindre le peuple avant qu’il ne soit trop tard”, indique la lettre.

Image:

Il y a eu des manifestations à l’échelle nationale, comme celle-ci en octobre à Téhéran, la capitale iranienne



Lire la suite:

Confusion en Iran alors que des rumeurs tourbillonnent sur l’avenir de la police des mœurs

À l’intérieur des manifestations qui ont envoyé l’Iran au « bord de l’explosion »

Sa lettre intervient après que les Gardiens de la révolution redoutés ont partagé une déclaration appelant le pouvoir judiciaire à “ne pas faire preuve de pitié envers les émeutiers, les voyous et les terroristes” – peut-être un signe que les autorités n’ont pas l’intention d’assouplir leur féroce répression.

Au moins 473 manifestants sont morts au cours des récents troubles, dont 64 enfants, selon l’agence de presse HRANA.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:40

Les femmes d’une région résolument conservatrice de l’Iran ont rejoint les manifestations anti-gouvernementales à l’échelle nationale





Cependant, Mme Khamenei n’est pas le seul membre de la famille de l’ayatollah à s’exprimer contre lui.

Sa nièce Farideh Moradkhani, militante bien connue des droits de l’homme, appelé les gouvernements étrangers à couper tous les liens avec le “régime meurtrier et tueur d’enfants” de Téhéran dans une vidéo partagée par son frère le mois dernier.

Dans la vidéo, elle déclare : “Il est maintenant temps pour tous les pays libres et démocratiques de rappeler leurs représentants d’Iran comme un geste symbolique et d’expulser les représentants de ce régime brutal de leur pays”.