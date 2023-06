La sœur du dirigeant nord-coréen promet une deuxième tentative de lancement d’un satellite espion et critique la réunion de l’ONU

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – La sœur influente du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a de nouveau juré dimanche de faire pression pour une deuxième tentative de lancement d’un satellite espion alors qu’elle fustigeait une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur le premier lancement raté du Nord.

La tentative du Nord de mettre son premier satellite espion militaire en orbite mercredi dernier a échoué lorsque sa fusée s’est écrasée au large de la côte ouest de la péninsule coréenne. Une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU a tout de même été convoquée à la demande des États-Unis, du Japon et d’autres pays pour discuter du lancement car il avait violé les résolutions du Conseil interdisant au Nord d’effectuer tout lancement utilisant la technologie balistique.

Dimanche, la sœur de Kim et haut responsable du parti au pouvoir, Kim Yo Jong, a qualifié le conseil de l’ONU « d’appendice politique » des États-Unis, affirmant que sa récente réunion avait été convoquée à la suite d’une « demande de gangster » américaine.

Elle a accusé le conseil de l’ONU d’être « discriminatoire et impoli » parce qu’il ne conteste que les lancements de satellites du Nord alors que des milliers de satellites lancés par d’autres pays opèrent déjà dans l’espace. Elle a déclaré que la tentative de son pays d’acquérir un satellite espion est une étape légitime pour répondre aux menaces militaires posées par les États-Unis et leurs alliés.

« (La Corée du Nord) continuera de prendre des mesures proactives pour exercer tous les droits légitimes d’un État souverain, y compris celui de lancer un satellite de reconnaissance militaire », a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué diffusé par les médias officiels.

Dans sa déclaration précédente vendredi, Kim Yo Jong a déclaré que le satellite espion du Nord « sera correctement mis en orbite spatiale dans un avenir proche », mais n’a pas précisé quand sa deuxième tentative de lancement aurait lieu.

L’agence d’espionnage sud-coréenne a déclaré mercredi aux législateurs qu’il faudrait probablement « plus de plusieurs semaines » à la Corée du Nord pour connaître la cause de l’échec du lancement, mais elle pourrait tenter un deuxième lancement bientôt si les défauts ne sont pas graves.

Un satellite de surveillance militaire fait partie d’une liste de systèmes d’armes sophistiqués que Kim Jong Un s’est engagé à acquérir dans un contexte de tensions sécuritaires prolongées avec les États-Unis. Depuis le début de 2022, Kim a effectué plus de 100 tests de missiles dans ce qu’il a appelé un avertissement concernant des exercices militaires étendus entre les États-Unis et la Corée du Sud.

Les experts disent que Kim voudrait utiliser son arsenal d’armes modernisé pour arracher des concessions à Washington et à ses partenaires dans la future diplomatie.

La Corée du Nord a été frappée par des séries de sanctions de l’ONU pour ses précédents essais nucléaires et de missiles et ses lancements de satellites. Mais le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas renforcé ces sanctions contre les récentes activités de test de la Corée du Nord parce que la Chine et la Russie, tous deux membres permanents du Conseil de l’ONU, ont bloqué les tentatives des États-Unis et d’autres en ce sens. Lors de la dernière session du Conseil de l’ONU vendredi, la Chine et la Russie se sont de nouveau affrontées avec les États-Unis à propos de l’échec du lancement du Nord.

Après des échecs répétés, la Corée du Nord a placé des satellites d’observation de la Terre en orbite en 2012 et 2016, mais des experts étrangers affirment qu’il n’y a aucune preuve que l’un ou l’autre des satellites ait transmis des images et d’autres données.

Hyung-jin Kim, Associated Press