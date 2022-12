La sœur du chef suprême de l’Iran condamne son régime et appelle les gardiens de la révolution à “déposer leurs armes”

La sœur du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, aurait écrit une lettre condamnant le “califat despotique” de son frère tout en appelant les gardiens de la révolution à “déposer les armes”.

Les commentaires de Badri Hosseini Khamenei, qui vit en Iran, ont été partagés par son fils basé en France sur Twitter, selon Reuters. Les commentaires interviennent alors que le pays du Moyen-Orient continue d’être secoué par des manifestations à la suite du décès en septembre de Mahsa Amini, 22 ans, alors qu’il était en garde à vue.

“Je pense qu’il convient maintenant de déclarer que je m’oppose aux actions de mon frère et j’exprime ma sympathie à toutes les mères qui pleurent les crimes de la République islamique, de l’époque de Khomeiny à l’ère actuelle du califat despotique d’Ali Khamenei”, a déclaré Badri. Hosseini Khamenei a déclaré dans la lettre, faisant référence à l’ayatollah Ruhollah Khomeini, le fondateur du régime iranien.

“Les gardiens de la révolution et les mercenaires d’Ali Khamenei devraient déposer leurs armes dès que possible et rejoindre le peuple avant qu’il ne soit trop tard”, ajoute la lettre.

L’Iran est secoué par des troubles depuis la mort le 16 septembre d’Amini, décédé en garde à vue après avoir été arrêté pour ne pas avoir porté de couvre-chef en public.

Les dirigeants du comté sont également aux prises avec un mouvement de grève générale de trois jours qui a débuté lundi.

Dans des messages circulant sur les réseaux sociaux, les manifestants ont demandé aux entreprises de fermer et ont appelé les gens à cesser d’utiliser les banques. Le niveau de participation n’était pas clair, mais dans les quartiers du nord de Téhéran, la plupart des magasins étaient fermés mardi après-midi et il y avait une forte présence de sécurité, selon l’Associated Press.

Lundi, le chef de la justice iranienne, Gholamhossein Mohseni Ejehi, a ordonné l’arrestation de toute personne encourageant la grève ou tentant d’intimider les magasins pour qu’ils ferment. Selon Tasnim, les autorités de la ville méridionale de Shiraz ont fermé une pharmacie après qu’elle aurait refusé de vendre des articles aux patients lundi.

Les troubles qui ont suivi la mort d’Amini sont devenus l’un des plus grands défis du régime iranien depuis des décennies, se propageant à travers le pays et montrant peu de signes de ralentissement malgré les tentatives de la police de réprimer les manifestations.

