La sœur dévastée de Nicola Bulley, disparue, révèle que la famille est « coincée dans un cauchemar » depuis la disparition de la mère de deux enfants

DISPARU Hier, la famille au cœur brisé de Nicola Bulley a demandé de l’aide pour la retrouver, en disant: “Les gens ne disparaissent pas simplement dans les airs.”

Ses parents, Ernie et Dot, ont lancé un appel télévisé alors que la police publiait une chronologie de 45 minutes des derniers mouvements connus de la mère de deux.

On a dit que la mère était optimiste avant de disparaître et ses parents ont dit qu’elle avait fait des plans de pause spa la nuit précédente

Des équipes de recherche sur la rivière Wyre où Nicola a disparu vendredi alors qu’elle promenait le chien de compagnie de la famille Crédit : PA

Nicola, 45 ans, a disparu il y a une semaine lors d’une promenade de chiens dans le Lancashire.

Sa sœur dévastée Louise Cunningham dit que la famille est « coincée dans un cauchemar » une semaine depuis sa disparition.

Les équipes de recherche de la police, les plongeurs et des centaines de bénévoles n’ont trouvé aucun indice sur l’endroit où elle pourrait se trouver.

Sœur Louise disait hier : « On tourne en rond pour reconstituer ce qui s’est passé. Nous devons garder l’esprit ouvert. Quelqu’un doit savoir quelque chose. . . entrer en contact et récupérer ma sœur.

Nicola Bulley à son endroit préféré au bord de la rivière avec son épagneul springer brun Willow

Lors d’un appel télévisé, Louise était accompagnée de leur père, Ernie Bulley, 73 ans, et de leur mère Dot, 72 ans.

La police a déclaré que la conseillère en prêts hypothécaires Nicola déposerait ses filles à l’école primaire, puis partirait pour une promenade régulière à St Michael’s on Wyre, Lancs.

Ernie a dit qu’il ferait n’importe quoi pour que sa fille soit à la maison et espérait que l’appel “allumerait une lumière” qui la mènerait.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point elle lui manquait, il s’est mis à pleurer en disant à Sky News : « Non, c’est dur. Nous sommes une famille si unie. Nous ferions n’importe quoi pour n’importe lequel d’entre nous et les enfants feraient de même.

« Nous avançons dans la vie, et les petits-enfants, ainsi que nos propres enfants, sont de plus en plus importants pour nous à mesure que nous vieillissons. Alors, oui, j’espère juste qu’elle rentrera à la maison.

Ernie a ajouté que la famille n’avait pas perdu espoir que Nicola soit en vie.

Il a déclaré: “Il y a deux enfants là-bas qui attendent le retour de leur maman – et nous voulons qu’elle revienne évidemment aussi – mais si Nicola est là-bas si elle regarde ça, alors tout ce que nous aimerions dire, c’est de rentrer à la maison, contactez le police, contactez-nous et nous voulons juste que vous reveniez.

“Et ils savent que maman a disparu mais ils savent qu’elle va rentrer à la maison et que tout le monde la cherche donc ce n’est qu’une question de temps, qu’ils pensent dans leur esprit qu’elle va franchir cette porte.” Le partenaire de Nicola depuis 12 ans, Paul Ansell, qui partage une maison de 330 000 £ avec elle à proximité d’Inskip, a décrit la situation comme un “enfer perpétuel”.

Selon la police, Nicola, connue des amis et de la famille sous le nom de Nikki, a été vue pour la dernière fois sur un terrain à 9h10. Mais à 9h35, elle était partie.

Un promeneur de chiens a trouvé son téléphone sur un banc et son épagneul springer brun Willow errant librement et a donné l’alarme. Hier, les équipes de recherche se sont concentrées sur un tronçon de marée du Wyre au milieu des craintes que Nicola ait glissé, soit tombé et ait été emporté en aval.

Mais à la tombée de la nuit, la chasse n’a révélé aucune nouvelle information.

Le Sun peut révéler que Nicola a régulièrement suivi son itinéraire de deux milles sur l’application de fitness Strava. Ses promenades commencent sur le parking de l’école. Elle se promène ensuite le long de Hall Lane, avant de prendre à droite sur Blackpool Lane.

Dans un instantané partagé, elle montre Willow en laisse et harnais alors qu’elle passe devant l’église paroissiale. Nicola a pris plusieurs photos du pont Saint-Michel qui ont également été publiées sur Strava.

Elle tourne ensuite à droite, près du pub The Grapes, sur un sentier longeant la Wyre.

Selon la police, elle est arrivée ici à 8h43 vendredi dernier.

Après avoir émergé d’un sentier bordé d’arbres à côté d’un parc de caravanes, l’itinéraire s’ouvre sur deux champs. Les flics ont déclaré que Nicola et Willow étaient arrivés dans une zone avec une porte et un banc dans un champ inférieur à 8h46.

Ils ont ensuite été vus dans le coin du terrain à 8h50.

De l’autre côté se trouve une plage de sable à côté de la rivière d’où Willow aimait chasser une balle de tennis qu’elle lançait à l’eau.

Mais vendredi, Willow n’est pas entrée dans l’eau parce que des amis l’ont décrite comme “sèche”.

Nicola a traversé le champ en boucle, dont la moitié est flanquée par la rivière. Selon la police, elle a envoyé un e-mail à son patron chez Exclusively Mortgages à 8h53.

Elle s’est ensuite connectée à un appel Teams avec du travail à 9h01.

L’appel a été mis en sourdine et la vidéo désactivée.

Selon la police, un témoin qui connaît Nicola l’a vue sur le terrain supérieur à 9h10.

Ils ont bavardé et leurs chiens ont interagi avant le départ du témoin.

À un moment donné, Nicola a fait une boucle, s’arrêtant sur un banc près de l’entrée du terrain. Ce qui s’est passé ensuite est encore entouré de mystère.

L’appel des équipes s’est terminé à 9h30, mais Nicola était toujours connectée lorsque son téléphone et son chien ont été retrouvés à 9h35. Derrière le banc épinglé à un arbre se trouve un panneau avertissant d’eau profonde.

Les équipes de recherche de la police, les plongeurs et des centaines de bénévoles n’ont trouvé aucun indice sur l’endroit où elle pourrait se trouver Crédit : PA

Nicola et Willow sont vus dans d’autres selfies principalement pris par temps chaud.

Elle en commente une : « Courez sur le pont Saint-Michel.

Dans un autre post, elle écrit : “Course matinale avec Willow, ça fait du bien !” Nicola a également publié des photos de la même marche sur son compte Facebook professionnel.

Récemment, elle a terminé le défi « 50 miles en un mois » pour la Children’s Society.

Nicola avait également acheté des billets pour voir les filles se produire dans des spectacles de chorale et de gymnastique.

La police a publié une chronologie de 45 minutes des derniers mouvements connus de la mère de deux enfants

Le surintendant Sally Riley a déclaré: «Nous savons que la disparition de Nicola a suscité beaucoup d’inquiétude pour la communauté locale au sens large, tout en étant évidemment une période terrible pour sa famille.

“Il s’agit d’une enquête sur une personne disparue et pour le moment, rien n’indique une implication de tiers dans la disparition de Nicola.

“J’apprécie qu’il y ait des questions sans réponse sur ce qui est arrivé à Nicola. Mais j’exhorte les gens à ne pas spéculer ou à répandre de fausses rumeurs.

PROMENEUR DE CHIEN DANS L’AIDE D’INDICE CLÉ

La police a libéré la vidéosurveillance de la femme, vêtue d’un manteau rouge et blanc avec une capuche en fourrure, promenant un petit chien blanc Crédit : PA

La POLICE parlait hier à un témoin potentiel – une autre promeneuse de chiens qui se trouvait dans la région lorsque Nicola a disparu.

Plus tôt, ils ont diffusé la vidéosurveillance de la femme, vêtue d’un manteau rouge et blanc avec une capuche en fourrure, promenant un petit chien blanc.

Elle a été vue à 8 h 48 sur Allotment Lane, près de l’endroit où Nicola a été vue pour la dernière fois.

Dans une mise à jour du soir, la police a confirmé que la femme avait été retrouvée et qu’ils parlaient avec elle.