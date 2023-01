La sœur d’Elle Edwards assassinée publie un hommage déchirant au Nouvel An en disant “Je ne devrais pas me réveiller sans toi”

LA SŒUR d’Elle Edwards assassinée a publié un hommage déchirant du Nouvel An à son « âme sœur ».

Lucy Edwards a raconté sa douleur après avoir perdu l’esthéticienne Elle, 26 ans, qui a été abattue alors qu’elle faisait la fête devant un pub la veille de Noël lorsqu’un homme armé a ouvert le feu.

Elle Edwards avec sa soeur Lucy Crédit : LNP

Elle Edwards a été abattue et tuée la veille de Noël

Innocent Elle a été prise entre les feux d’une guerre de gangs mortelle à Wallasey, Merseyside.

L’horreur s’est déroulée la veille de Noël alors que la maquilleuse Elle prenait un verre dans le coin salon extérieur du Lighthouse Inn.

On pense que le tireur avait été informé qu’un homme avec qui il avait eu une crise quelques jours plus tôt faisait partie des buveurs.

Alors que la zone était parsemée de balles, Elle a été tragiquement blessée à la tête.

Elle a été transportée d’urgence à l’hôpital avec quatre hommes mais n’a malheureusement pas pu être sauvée.

Lucy hier soir a écrit : “Je ne devrais pas me réveiller ce matin le jour de l’An sans toi.

“Tu me manques tellement soeurette.

“Tu es et tu seras toujours ma meilleure amie, acolyte, partenaire dans le crime, âme sœur et grande sœur.

“Tu es belle à l’intérieur comme à l’extérieur, tu es la personne la plus gentille qui soit et tu ne voulais rien d’autre que le meilleur pour moi.

“Tout de toi me manque, surtout nos rattrapages quotidiens, nos longs trajets en voiture.”

Elle a ajouté: “Je ne devrais pas me réveiller ce matin le jour de l’An sans toi, nous devrions danser et chanter ce matin pendant que nous nous préparons à sortir.

“Nous avons toujours dit que 2019 était notre meilleure année, mais nous étions tellement convaincus que 2023 serait l’année pour la surpasser…

“Tu es censé vivre enfin la vie dont tu as rêvé, tu avais tant de projets, d’espoirs et de rêves, nous avions tant de projets et ça me brise le cœur que tout ait été enlevé.

“Je t’aime tellement Ell, vole haut bbyy.”

Deux hommes âgés de 30 et 31 ans et une femme de 19 ans, tous arrêtés en lien avec le meurtre d’Elle, ont été interrogés puis relâchés par les flics.

Les parents au cœur brisé d’Elle ont précédemment publié une déclaration déchirante disant: “Il n’y avait personne d’aussi belle que notre Elle May, son apparence, son rire et la façon dont elle éclairait une pièce dès qu’elle entrait.

“Elle avait cette façon d’elle que dès que vous l’avez rencontrée, vous êtes instantanément tombé amoureux d’elle.

“Son rire était contagieux, tous ceux qui l’entouraient passaient un bon moment, elle aimait sa vie et avait tellement de projets incroyables pour l’avenir.”

Il a poursuivi: “Noël et notre famille ne seront plus jamais les mêmes sans elle. Elle était le ciment qui maintenait cette grande famille ensemble.

“Nous l’aimerons et elle nous manquera pour toujours. Notre Elle May, la plus belle et la plus brillante des étoiles, pour toujours et à jamais.”

La déclaration s’est terminée par un hommage personnel de son père, disant: “Ma belle Elle Marlene est l’amour de ma vie et elle est mon monde, ma meilleure amie.

“Elle brillera toujours et sera belle et lumineuse, mon Elle n’est jamais partie.”