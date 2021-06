La sœur de Virat Kohli, Bhawna, a un nom spécial pour son frère et la fille d’Anushka Sharma, Vamika – Pouvez-vous deviner ? | Nouvelles des gens

New Delhi: Bhawna, la sœur du capitaine de cricket indien Virat Kohli, a récemment organisé une session EN DIRECT sur Instagram « Ask Me Anything ». Et devine quoi? Elle a répondu à une question de fans concernant bébé Vamika Kohli.

Un fan a demandé à Bhawna, « Avez-vous rencontré Vamika ? A qui ressemble-t-elle le plus ? Anushka ou Virat ? La sœur de Virat Kohli, Bhawna, a déclaré : « Oui, nous l’avons fait.. C’est un ange. »

Virat Kohli et Anushka Sharma ont eu une petite fille le 11 janvier 2021. Le duo a révélé le nom de leur petite fille comme Vamika, ce qui signifie une forme de déesse Durga.

Il représente le nom alternatif de Maa Durga, selon les rapports. Le couple avait demandé aux paparazzis de ne pas cliquer sur les photos de bébé et avait même envoyé des paniers-cadeaux personnalisés.

Virat et Anushka se sont mariés dans la pittoresque Toscane, en Italie, le 11 décembre 2017. Leur mariage est resté l’un des événements dont on a le plus parlé cette année-là. Le mariage de grande envergure a été célébré en présence de la famille et des amis proches.

Récemment, l’actrice a rejoint son mari joueur de cricket alors qu’ils partaient pour le championnat du monde d’essai contre la Nouvelle-Zélande au Royaume-Uni. Paps a réussi à cliquer dessus alors qu’Anushka a été vue tenant bébé Vamika près de son cœur dans un porte-bébé thoracique.

Anushka Sharma a été aperçue tenant Vamika et alors qu’elle descendait du bus de l’équipe, elle a réussi à cacher le visage de bébé avec sa main.

Côté travail, Anushka Sharma a été vue pour la dernière fois dans Zero d’Aanand L Rai, face à Shah Rukh Khan et Katrina Kaif. Elle produit actuellement le premier film du fils d’Irrfan Khan, Babil, « Qala ». Il sera diffusé sur Netflix.

Virat Kohli et Anushka Sharma ont également lancé une collecte de fonds pour les patients atteints de coronavirus et collecté une somme énorme pour les nécessiteux.