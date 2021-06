La sœur de Virat Kohli, Bhawna, a CECI à dire à propos de sa fille et de celle d’Anushka Sharma, Vamika

Alors que le monde attendait un aperçu du joueur de cricket Virat Kohli et de la fille de l’acteur Anushka Kohli, Vamika, l’actrice a récemment été photographiée avec le petit munchkin et les photos ont pris d’assaut les réseaux sociaux.

Vendredi 11 juin, la sœur aînée de Virat Kohli, Bhawna Kohli Dhingra, a expliqué que Vamika était un ange. Bhawna avait fait une session « demandez-moi n’importe quoi » sur son Instagram, lorsqu’un fan a demandé: « Avez-vous rencontré Vamika, à qui elle ressemble plus Anushka ou virat? ». Bhawna a répondu à cela et a dit: « Oui, nous l’avons fait et c’est un ange », et a ajouté un emoji amoureux.

Plus tôt cette année, lorsque Virat Kohli et Anushka Sharma ont été bénis avec Vamika, Bhawna a félicité le couple avec un doux message. Elle a écrit: « Tellement heureux d’être un bua d’un beau petit ange. Félicitations, fiers parents Virat et Anushka. «

Virat Kohli et Anushka Sharma ainsi que Vamika, sont partis pour l’Angleterre il y a quelques jours pour les finales du Championnat du monde d’essai avec la Nouvelle-Zélande. En partant, l’actrice, qui portait la petite Vamika dans un porte-bébé, a été prise en photo en descendant d’un bus dans lequel Virat et elle étaient accompagnés de toute l’équipe indienne de cricket et de leurs familles.

Alors qu’Anushka essayait de couvrir le visage de Vamika avec ses mains, les Paps ont réussi à cliquer sur une photo d’elle. Sur ladite photo, le visage de Vamika est légèrement visible alors qu’elle dort profondément dans le porte-bébé. C’est la première photo où les fans ont pu avoir le moindre aperçu de ce à quoi ressemble la fille de Virat Kohli et Anushka Sharma, Vamika.

Virat et Anushka sont devenus les fiers parents de leur fille Vamika en janvier de cette année. Depuis lors, leurs fans demandent à voir les photos du bébé. Répondant à ses fans, le mois dernier, Virat Kohli dans une histoire Instagram a déclaré: « Nous avons décidé en tant que couple de ne pas exposer notre enfant aux médias sociaux avant qu’elle ne comprenne ce que sont les médias sociaux et puisse faire son propre choix. »