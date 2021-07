La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, s’ouvre sur son «premier amour» à 20 ans, dit «la seule fois où j’ai eu mal au cœur»

La fille de Jackie Shroff et Ayesha Shroff, Krishna Shroff n’est peut-être pas une actrice comme son frère, Tiger Shroff, mais elle bénéficie d’un grand nombre de fans qui la suivent sur les réseaux sociaux. L’enfant vedette met souvent le feu à Internet avec ses photos de bikini où elle affiche sa silhouette tonique.

Bien que Krishna ait souvent déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de suivre les traces de son frère et de son père, elle a récemment fait ses débuts dans un clip avec la chanson « Kinni Kinni Vaari ». Chanté par Rashi Sood, le morceau pendjabi parle du chagrin du point de vue d’une femme.

Lorsqu’on lui a demandé si la superbe diva avait eu le cœur brisé, Krishna a déclaré à IndianExpress.com: « Je l’ai fait. » Elle s’est ensuite souvenue de sa «première relation» et de son «premier amour» à l’âge de 20 ans et a déclaré: «Nous avons été ensemble pendant trois ans. C’était une relation sérieuse. Nous avons emménagé ensemble, nous avons vécu ensemble, parcouru le monde ensemble, travaillé ensemble. Ce n’était pas une rupture compliquée. Nous nous sommes juste éloignés l’un de l’autre. Et nous avons tous les deux décidé de passer à autre chose. C’était vraiment la seule fois où j’ai eu mal au cœur, mais cela m’a motivé à m’améliorer. J’ai détourné toute cette énergie que je mettais dans la relation sur moi-même. Et quand j’ai fait ça, j’étais imparable. C’est à ce moment-là que mon parcours de remise en forme a commencé et que ma vie a changé pour le mieux. Donc, je suis reconnaissant pour toute cette expérience.

Krishna a également partagé qu’elle est enthousiasmée par la réponse positive qu’elle a reçue du public. «Pour moi, il est si important de faire constamment quelque chose qui me passionne vraiment. Kinni Kinni Vaari avait un message et un concept forts. Il n’a pas fallu beaucoup de conviction parce qu’on m’a dit d’être moi-même », a-t-elle déclaré.

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait l’intention de rejoindre Bollywood, Krishna est sûre qu’elle ne le fera pas. Elle explique : « Probablement pas. Définitivement pas. Pour moi, tout ce que je fais doit susciter un intérêt, toucher une corde sensible. Et Bollywood ne fait pas ça. Il y a tellement plus à faire. Les gens doivent commencer à regarder un peu au-delà (Bollywood).

‘Kinni Kinni Vaari’ comprend également Jannat Zubair, Nagma, Jamie Lever, Raj Shoker et Tanvi.