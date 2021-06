La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, se détend dans un bain à remous extérieur, enfile un bikini bleu rayé | Nouvelles des gens

New Delhi: La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, a récemment été vue en train de se détendre dans un bain à remous en plein air avec sa meilleure amie et de profiter du temps frais de Mumbai, comme on le voit sur ses récents messages Instagram.

Alors qu’elle avait posté plusieurs vidéos d’elle profitant du bain à remous luxueux sur son histoire Instagram, ce qui a attiré l’attention de ses fans était une photo d’elle cliquée alors qu’elle posait dans le bain à remous.

Sur la photo, l’icône du fitness est vue posant dans un immense bain à remous, enfilant un bikini à rayures bleues avec ses cheveux séparés d’un côté. Elle est absolument magnifique sur la photo et les fans ont également la chance de voir son tatouage artistique sur son poignet droit.

Découvrez son article:

Même si elle est restée à l’écart des projecteurs, la fille de Jackie Shroff fait souvent parler de son amour du fitness et de son physique merveilleux. Pour les mêmes raisons, elle a accumulé plus de 860 000 abonnés sur Instagram et bénéficie d’un énorme suivi des fans.

La jeune femme de 28 ans a choisi de faire carrière dans l’industrie du fitness. Krishna est la co-fondatrice de MMA Matrix – le terrain d’entraînement physique qui est le secret de ses abdos de planche à laver.

Krishna était auparavant en couple avec Eban Hyams, un basketteur. Cependant, ils se sont séparés l’année dernière. Leurs photos sur les réseaux sociaux étaient assez virales sur Internet.