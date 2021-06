La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, porte un bikini bleu et exhibe son corps tonique dans un bain à remous

La fille de Jackie Shroff, Krishna a peut-être choisi de rester à l’écart de l’industrie cinématographique, mais elle bénéficie d’un grand nombre de fans qui la suivent sur son compte Instagram. Krishna ou Kishu, comme on l’appelle affectueusement, casse souvent Internet avec ses photos de bikini et elle recommence.

Krishna a récemment partagé quelques photos, qui sont maintenant devenues virales, où elle grésille dans un bikini à rayures blanches et bleues alors qu’elle affiche son corps tonique. Sur la première photo qui a été partagée sur son histoire Instagram, on peut voir Krishna posant à côté de la piscine avec des plantes vertes en arrière-plan. Elle a légendé la photo, « dans mon élément », et sûrement alors qu’elle fait à nouveau monter la température.

Krishna a ensuite décidé de rendre le week-end de ses fans encore meilleur en prenant une autre photo de la sienne. Sur la deuxième photo, Krishna s’amuse dans un jacuzzi tout en posant de profil gauche. Ses cheveux bouclés et son apparence sexuelle ajoutent ce facteur de punch supplémentaire à la photo. « Bon week-end, vous tous », a-t-elle légendé sa photo.

La section des commentaires était pleine d’éloges pour la jeune femme de 28 ans alors que les fans lui souhaitaient également un bon week-end. Alors que beaucoup étaient impressionnés par son corps parfaitement ajusté, certains ont même complimenté ses cheveux pulpeux. « Happy Weekend Kishu », a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a commenté « Objectifs corporels ».

Il y a quelque temps, Krishna était suspendu au milieu de la nature et publiait des photos avec des vibrations typiques complètes. Vêtue d’un ensemble de bikini vert olive et posant pour la caméra, elle a sous-titré son message, « G’day to you », avec un emoji de tournesol et de papillon.

En plus d’afficher ses courbes, Krishna fait également la une de ses vidéos d’entraînement. Contrairement à son frère Tiger Shroff, elle ne semble pas avoir l’intention d’entrer dans le monde du divertissement. Krishna est l’heureux propriétaire d’un centre de formation MMA à Mumbai appelé MMA Matrix qui a été lancé en novembre 2018.