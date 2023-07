La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, peut donner du fil à retordre aux divas de Bollywood, vérifiez son avatar sensuel

Krishna Shroff, la sœur de l’acteur de Bollywood Tiger Shroff, s’est fixé des objectifs de fitness majeurs. La diva, qui a une présence impressionnante sur les réseaux sociaux et un nombre important de fans, illumine souvent Internet avec ses photos audacieuses et sexy, affichant son corps bien tonique et son mi-riff tueur pour lequel elle a travaillé si dur. Elle a été présentée sur une couverture de magazine, dont elle a partagé les photos sur son compte de médias sociaux. Son avatar racé, dans lequel on la voit montrer ses courbes dans des tenues révélatrices, a cassé Internet et laissé les fans baver. Peu de temps après, Krishna a partagé une série de photos d’un autre tournage de magazine et a laissé ses fans la demander.