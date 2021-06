La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, partage la date de sortie de son premier clip vidéo « kinni kinni vaari », la publication devient virale

Krishna Shroff, la fille de Jackie Shroff et Ayesha Shroff, a publié un autre article faisant la promotion de sa nouvelle collaboration pour le clip de la chanson pendjabi, Kinni Kinni Vaari de Rashi Sood, Upside Down et ICONYK.

La publication sur les réseaux sociaux est une version animée de sa publication précédente avec un fond de graffiti violet où elle est vue exhibant son corps dans un soutien-gorge noir et un pantalon noir. Sa légende dit: « J’ai mis tout mon culot dans ce clip. #KinniKinniVaari sort demain sur la chaîne YouTube officielle de @bgbngmusic à 12h00. Restez à l’écoute! #KinniKinniVaari #KKV. »

Krishna avait récemment partagé un autre article faisant la promotion de son projet à venir avec une photo grésillante, et l’a légendé, « Pas votre bébé. @bgbngmusic #KinniKinniVaari #KKV. » Sa mère Ayesha Shroff a commenté, « Fabulosity » suivant avec quelques cœurs et des emojis de feu. Khushboo Patani, la sœur de Disha Patani a également commenté, « Excited ».

Krishna partage souvent des messages d’elle-même dans des photos de bikini, ce qui fait tourner Internet dans le vertige. La femme de 28 ans adore s’entraîner puis montrer ses résultats. En plus d’afficher ses courbes, Krishna fait également la une de ses vidéos d’entraînement.

Contrairement à son frère Tiger Shroff, elle ne semble pas avoir l’intention d’entrer dans le monde du divertissement. Krishna est l’heureux propriétaire d’un centre de formation MMA à Mumbai appelé MMA Matrix qui a été lancé en novembre 2018.