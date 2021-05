La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, met le feu à Internet avec ses photos de bikini «  Au naturel  »

L’acteur Jackie Shroff et la fille de la productrice Ayesha Shroff, Krishna, est une habituée de la publication de photos de bikini sur ses réseaux sociaux.

La passionnée de fitness qui bénéficie d’un énorme fan qui suit les médias sociaux a encore une fois traité ses fans avec de superbes photos d’elle-même en bikini.

Posant dans un bikini noir marron, Krishna a fait monter les températures en flèche dans les impressionnants selfies avec retardateur et nous ne pouvons tout simplement pas détourner les yeux de son corps bien tonique et de ses beaux tatouages. Sa légende sur son message disait «Au naturel», ce qui signifie en anglais «à l’état naturel».

Non seulement Krishna, mais son arrière-plan est également accrocheur, avec un magnifique mur de couleur verte peint en peinture murale et un pot en terre juste à côté d’elle. On peut voir des feuilles de couleur pure couler sur la tête de Krishna. Les photos donnent en effet une ambiance très naturelle et terreuse.

Depuis sa publication, la photo a recueilli des milliers de likes et des centaines de commentaires. Kushboo Patani, la soeur de Disha Patani, la petite amie supposée de Tiger Shroff, a également commenté la photo en disant «super chaude» avec des émojis de feu. On dit que Jackie et Disha Patani entretiennent de bonnes relations.

En plus d’afficher ses courbes, Krishna fait également la une des journaux pour ses vidéos d’entraînement. Contrairement à son frère, Krishna ne semble pas avoir l’intention d’entrer dans le monde du divertissement.