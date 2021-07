La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, met le feu à Internet avec des photos torrides de son dernier tournage

La fille de Jackie Shroff et Ayesha Shroff, Krishna Shroff, n’est peut-être pas un acteur de Bollywood comme son frère Tiger Shroff ou son père, mais elle apprécie définitivement le suivi des fans. Krishna est connue pour faire monter la température sur son Instagram avec ses photos de corps en bikini tonique. Récemment, Krishna a fait ses débuts d’actrice avec la chanson pendjabi ‘Kinni Kinni Vaari’ de Rashi Sood.

Krishna est également apparue sur la couverture de quelques magazines et ses photos brûlent Internet. Le joueur de 28 ans a revêtu tout de noir pour cette séance photo audacieuse. Sur la dernière photo, on peut voir Krishna portant un body de Rocky Star, accentuant parfaitement ses courbes toniques. Elle a associé son look à une veste en plumes et des cuissardes.

Réagissant à la photo, la petite amie de Tiger Shroff a commenté : « Wowww ». Plus tôt, Krishna a cassé Internet lorsqu’elle a téléchargé une autre photo de la couverture du magazine. Pour ce clic, l’éblouissante beauté porte un soutien-gorge noir, un body à moitié porté de la couleur assortie, associé à des chaussures noires et des chaussettes jusqu’aux genoux. La pose sensuelle de Krishna donne un facteur de punch supplémentaire à la photo.

Réagissant à la photo, Jackie Shroff a laissé tomber un emoji de cœur dans la section des commentaires tandis qu’Ayesha Shroff a commenté: « Qui est-ce ???? » avec des emojis de feu et de coeur.

Krishna avait partagé la première photo de la couverture du magazine il y a quelques jours et avait enflammé Instagram avec celle-ci. Pour cette photo audacieuse, la star s’est mise topless et couvre ses atouts avec ses mains dans lesquelles elle enfile des gants en cuir. Elle porte également un pantalon en cuir, dont la fermeture éclair est entrouverte pour révéler une partie de son tatouage sexy.

Impressionnée par la silhouette de Krishna, Disha Patani a commenté : « Insensé ce corps », tandis qu’Amrita Arora a écrit « Fille » avec des emojis de feu. Athiya Shetty, Deepshikha Nagpal et bien d’autres ont laissé tomber des émojis de feu et de cœur.

Contrairement à son frère et son père, Krishna n’a pas l’intention d’entrer à Bollywood, cependant, son dernier avatar est aimé de ses fans. Pour les non avertis, Krishna est l’heureux propriétaire de MMA Matrix, un centre de remise en forme à Mumbai.