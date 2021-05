La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, fait monter le mercure en flèche dans un bikini vert menthe ! – Voir photos | Nouvelles des gens

New Delhi: Krishna Shroff, la sœur de Tiger Shroff, a recommencé et est de retour avec une autre séance photo en bikini torride sur Instagram ! Même si elle est restée à l’écart des projecteurs, la fille de Jackie Shroff fait souvent parler de son amour pour le fitness et de son physique merveilleux.

Pour les mêmes raisons, elle a accumulé plus de 860 000 abonnés sur Instagram et bénéficie d’un énorme suivi des fans.

Samedi (29 mai), elle s’est rendue sur Instagram pour partager une superbe photo d’elle portant un bikini vert menthe sur fond de ciel bleu et de beaux palmiers. Shroff a montré ses abdos de planche à laver et ses beaux cheveux ondulés alors qu’elle posait pour les photos. Les fans ont également eu un aperçu de ses tatouages ​​​​artistiques sur la hanche.

Découvrez son dernier post:

Contrairement au père et au frère de la superstar, Krishna Shroff s’est tenue à l’écart des projecteurs et du grand écran. Au lieu de cela, la femme de 28 ans a choisi de faire carrière dans l’industrie du fitness. Krishna est la co-fondatrice de MMA Matrix – le terrain d’entraînement physique qui est le secret de ses abdos de planche à laver.

Krishna était auparavant en couple avec Eban Hyams, un basketteur. Cependant, ils se sont séparés l’année dernière. Leurs photos sur les réseaux sociaux étaient assez virales sur Internet.