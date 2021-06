La sœur de Tiger Shroff, Krishna Shroff, est une beauté en noir sur les dernières photos, fait allusion aux débuts d’un clip

La fille de Jackie Shroff et Ayesha Shroff, Krishna Shroff est une véritable sensation sur les réseaux sociaux. Chaque photo et vidéo d’elle prend d’assaut Internet. La star adore afficher son physique tonique et en forme et est célèbre pour ses photos de bikini classiques.

Récemment, Krishna est allée sur Instagram pour partager une série de photos où on peut la voir grésiller dans un soutien-gorge noir et un pantalon noir. Krishna vole totalement les cœurs avec ses poses sexy et son corps chaud. Sur la dernière photo, Krishna enfile un blazer par-dessus un soutien-gorge et le tue avec sa pose candide.

« Pas ton bébé. @bgbngmusic #KinniKinniVaari #KKV », a-t-elle légendé le message faisant allusion à une nouvelle collaboration pour le clip de la chanson pendjabi Kinni Kinni Vaari de Rashi Sood, Upside Down et ICONYK.

Les fans et amis de Krishna sont devenus gagas sur ses dernières photos. Jackie Shroff a laissé tomber des emojis de feu dans les commentaires tandis qu’Ayesha Shroff a écrit, « Wowwwwwwwww puds », avec plusieurs emojis de cœur et d’amour. La sœur de Disha Patani, Khushboo Patani a également laissé tomber les cœurs dans les commentaires.

Un utilisateur a écrit: « Tu es si belle et jolie en noir », tandis qu’un autre a commenté, « dans tous les choix, tu es vraiment si incroyable ji. » Un troisième utilisateur a commenté : « Hot kishu. Hotness trop chargé en vous », tandis qu’un quatrième a déclaré: « @kishushroff Vous n’avez aucune comparaison. Chacune de vos photos est incroyablement belle.

Krishna envoie souvent Internet dans un étourdissement avec ses photos de bikini. La femme de 28 ans adore s’entraîner puis montrer ses résultats. En plus d’afficher ses courbes, Krishna fait également la une de ses vidéos d’entraînement.

Contrairement à son frère Tiger Shroff, elle ne semble pas avoir l’intention d’entrer dans le monde du divertissement. Krishna est l’heureux propriétaire d’un centre de formation MMA à Mumbai appelé MMA Matrix qui a été lancé en novembre 2018.