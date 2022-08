La sœur de Tiffany Haddish, Jasmine English, parle de “Claim To Fame”

Une vedette pétillante parle de son passage dans une série de concours de téléréalité et de son célèbre frère comédien.

Jasmin anglais, la sœur de la femme drôle Tiffany Haddish, a envoyé les médias sociaux dans un tizzy comme “Kai” sur ABC Revendication de renommée avant sa récente élimination.

Comme indiqué précédemment, Réclamer la renommée, animé par Kevin et Frankie Jonas, s’articule autour d’un groupe de candidats avec des parents célèbres qui se disputent un prix de 100 000 $. Les concurrents sont mis au défi de garder secrets leurs parents célèbres tout en essayant de deviner qui sont les membres de la famille de leurs co-stars, tout en étant séquestrés dans une maison sans accès à Internet et aux médias sociaux.

Pour Jasmine, l’émergence d’un Voyage entre filles l’indice de référence a joué un grand rôle dans son renvoi à la maison, mais pas avant qu’elle ait essayé de jeter son camarade Réclamer la renommée conttestants hors de sa piste. Bien qu’elle ait essayé de laisser entendre qu’elle pourrait être liée à l’une des autres femmes du film comme Queen Latifah ou Regina Hall, elle a été révélée comme la petite soeur de Haddish, mais elle était “elle est prête” rentrer à la maison?

Ci-dessous, Jasmine raconte à BOSSIP son passage dans la maison, CE moment de test du détecteur de mensonges et sa célèbre sœur.

Comment était-ce de vivre dans la maison avec les autres participants ? Avec qui vous êtes-vous le plus amusé ?

C’était surtout stressant ! J’ai dû vraiment faire un effort pour me détendre et profiter de cette belle maison. Je ne pouvais pas vraiment m’amuser trop, parce que je pensais que je pourrais glisser et renverser des haricots. Mais je dirais que c’est avec Lark que je me suis le plus amusé, nous avons eu beaucoup de blagues à l’intérieur avec le fait que nous soyons des Amazones et autres – elle est discrètement drôle comme l’enfer !

Qu’est-ce que votre sœur Tiffany Haddish a pensé de votre apparition dans la série ?

Ma sœur m’a soutenu dans l’émission. Elle soupçonnait que j’avais gagné l’émission jusqu’à ce que je sois viré ! Mdr!

Quelle a été votre stratégie Claim To Fame et selon vous, qui a le mieux joué au jeu ?

Ma stratégie consistait à donner de fausses informations pour que les gens croient vraiment que mon parent célèbre était un chanteur et cela a fonctionné pendant un certain temps. Ma stratégie consistait également à faire croire aux gens que je savais qui ils étaient en n’étant pas aussi sociable. LC joue définitivement le meilleur jeu, elle est bonne !

Qu’est-ce qui vous passait par la tête lorsque vous avez fait le test polygraphique ? Était-ce difficile de garder un visage impassible ?

Je sais que mon indice a été tiré lors de la dernière élimination parce que j’avais entendu parler de chaque indice qui avait été tiré mais cette nuit-là rien lol donc je savais que j’étais le prochain. Donc, pendant le test polygraphique, je me détendais en m’amusant. C’était dur de garder un visage impassible, je suis un horrible menteur !

Pouvons-nous parler de vos questions polygraphiques pour Louise, certaines personnes ont dit que vous lui “avez accordé l’immunité” – mais quelle était votre véritable stratégie là-bas ?

Louise n’avait aucune raison de mentir – NOUS SAVONS TOUS qui elle était. La stratégie consistait donc à la faire mentir et / ou rire, se déplacer avec un rythme cardiaque étrange afin que ses lectures soient erronées ou fausses. Rire ou bouger sur le résultat du test polygraphique est une lecture négative. C’était un plan, mais de toute évidence, cela n’a pas fonctionné.

Amara était sur votre piste avant votre élimination et vous avez jeté l’indice de Lark pour la faire sortir de votre piste. Regrettez-vous d’avoir partagé l’indice de Lark ?

Je ne regrette pas d’avoir jeté l’indice de Lark à LC et Amara. Je pense que les jeux devraient avoir un terrain de jeu égal et que tout le monde devrait pouvoir jouer son jeu. Moi, donnant l’indice, c’était juste. L’indice que je leur ai donné n’était pas non plus correct à 100% de toute façon, lol. mais c’était assez proche pour rendre le jeu équitable. Et Lark est un bon sport !

Avant que votre parent célèbre ne soit correctement deviné, quelles autres suppositions se sont démarquées pour vous ?

LC était une supposition pour Forest Whitaker jusqu’après le test du détecteur de mensonges, puis j’étais perdu ! Louise était évidente.

Quelles suppositions relatives à la célébrité pour vous-même avez-vous vues sur les réseaux sociaux ?

J’ai vu Alicia Keys, Will Smith, Jason Momoa, chili de TLC, Dwayne Johnson, Selena et l’une des filles de Pretty Little Liars – les suppositions pour moi étaient partout ! Mdr!

Revendication de renommée diffusé le lundi à 10/9c sur ABC. Les épisodes sont disponibles en streaming sur Hulu le lendemain de leur diffusion.