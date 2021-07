La sœur de Sushant Singh Rajput, Shweta Singh Kirti, réagit à un fan qui a déclaré qu’Ankita Lokhande utilisait le nom de SSR pour les relations publiques

Depuis la mort de Sushant Singh Rajput l’année dernière, son ex-petite amie Ankita Lokhande s’est souvenue de lui à plusieurs reprises à travers ses publications sur les réseaux sociaux. Elle est également très proche de la famille de Sushant et de ses sœurs. Cependant, les fans de Sushant pensent qu’Ankita n’est pas authentique et n’utilise que le nom de SSR pour la gloire.

Récemment, un utilisateur a commenté la publication Facebook de la sœur de Sushant, Shweta Singh Kirti, lui demandant pourquoi elle soutient Ankita. Shweta a répondu en disant qu’Ankita « a un cœur bon et aimant » et a soutenu sa famille même après la mort de SSR.

L’utilisateur a commenté: «Shweta Singh Kirti, pourquoi soutenez-vous Ankit lokhnde alors qu’elle utilisait Sushant dans sa fausse affaire contre lui pour ses relations publiques. En fait, elle fait partie de la plupart des suspects impliqués dans Annihilation OF SUSHANT (sic).

Répondant au commentaire, Shweta a déclaré: «Je ne sais vraiment pas quelle est la vérité, mais il m’est difficile d’ignorer comment Ankita a toujours soutenu la famille même après la mort de Bhai. Je l’ai vue prendre soin de Bhai, une fois, alors que je lui rendais visite à Mumbai et qu’il avait mal à l’estomac, j’ai vu comment elle avait appelé le médecin, lui avait donné des médicaments et l’avait comblé d’amour. L’acte a suffi à me prouver qu’elle a un cœur gentil et aimant (sic).

Shweta a également exprimé sa foi en CBI et attend que la vérité éclate. Elle a conclu : « J’ai pleinement confiance en la CBI et j’attends qu’elle nous dise la vérité. Je prie Dieu tous les jours pour que la vérité éclate et je crois qu’il n’y a pas de plus grande puissance que lui. Ayez la foi et restez fort (sic).

Sushant Singh Rajput a été retrouvé mort dans son appartement de Bandra le 14 juin 2020. Depuis lors, la famille se bat pour que justice soit faite. La mort de SSR est en cours d’investigation par la Direction de la lutte contre la fraude qui enquête sur l’angle du blanchiment d’argent et le Bureau de contrôle des stupéfiants (BNC) en ce qui concerne l’angle de la drogue.