La sœur de Sushant Singh Rajput, Priyanka Singh, donne la toute première interview télévisée; dit: “Sa mort était le résultat d’un énorme complot”

Cela fait deux ans que Sushant Singh Rajput est décédé dans des circonstances tragiques. Il y a quelques jours, Siddharth Pithani a été libéré sous caution après avoir passé près d’un an en prison. Maintenant, le NCB a déposé une plainte contre son ancienne petite amie, Rhea Chakraborty, son frère Showik et 34 autres personnes. Ils ont été accusés d’avoir acheté de la contrebande en 2020, ce qui a encouragé la prétendue toxicomanie du défunt acteur. Ils ont également déclaré que le paiement avait été effectué à partir du compte bancaire de l’acteur et qu’il serait déguisé sous des noms comme Pooja Samagri. Priyanka Singh a accordé une interview à Pradeep Bhandari sur la chaîne India News. Elle a dit qu’il est peu probable que son défunt frère se soit suicidé car il n’y avait aucune trace de suicide sur son corps. Elle a également déclaré que sa disparition faisait partie d’un plus grand complot.

Frappant le népotisme à Bollywood, Priyanka Rajput a déclaré que sa mort avait été utilisée à mauvais escient par les gens pour leurs propres agendas. Elle a dit qu’elle voulait juste la vérité. Priyanka Singh a déclaré que sa mort faisait partie d’un énorme complot ourdi par une cabale qui n’était pas sûre de son talent et de son intellect. Elle a dit que Bollywood est une industrie qui ne connaît jamais de récession. Elle a dit qu’après sa mort, les gens ont compris à quel point l’homme du commun n’aimait pas le système de l’industrie cinématographique. Priyanka Singh Rajput avait les larmes aux yeux.

Priyanka Singh a déclaré qu’elle ira au fond des choses. Elle a dit qu’elle poursuivrait la campagne jusqu’à son dernier souffle. L’acteur a été vu pour la dernière fois dans le film Dil Bechara sorti en 2020. L’équipe de Rhea Chakraborty n’a fait aucune déclaration sur la nouvelle feuille d’accusation.