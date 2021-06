New Delhi: Meetu Singh, sœur de feu l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput, s’est adressée aux médias sociaux pour exprimer qu’elle est « extrêmement découragée » par le jugement de jeudi rejetant une demande d’interdiction de tout film ou autre entreprise pouvant utiliser le nom ou la ressemblance du défunt acteur pour créer un biopic ou une histoire. Le plaidoyer avait été déposé par le père de Sushant, Krishna Kishore Singh.

« Extrêmement découragé par le jugement. #JusticeForSushantSinghRajput #SSRians #SushanthSinghRajput », a tweeté Meetu Singh après le jugement, peu de temps après que la Haute Cour de Delhi a refusé de suspendre la sortie du film « Nyay: The Justice », prétendument basé sur la vie du défunt Acteur de Bollywood.

Un banc du juge Sanjeev Narula a rejeté une demande déposée par Krishna Kishore Singh, le père de Sushant, contre tout film et autres entreprises utilisant le nom ou l’image de son fils sous la forme d’un biopic ou d’une histoire.

Pendant ce temps, le jugement a été un soulagement pour les créateurs de « Nyay: The Justice ».

Le producteur du film, Rahul Sharma, a déclaré: « Nous pensions que justice serait rendue par le système et nous sommes très satisfaits du verdict. Nous avons toujours mentionné que ce film n’est pas fait pour profiter des événements et gagner de l’argent, mais nous voulions que le que la vérité éclate et que justice soit rendue. »

L’avocat Ashok Sarogi a ajouté: « Le tribunal a également rendu justice aux producteurs du film. L’affaire contre le film a été classée. Une rumeur se répand que le film essaie de diffamer le défunt acteur et de montrer leur famille en mauvais état. lumière. Mais je tiens à vous assurer que c’est faux et que les producteurs n’ont pas utilisé son nom ou sa photo dans le film. Le film est réalisé sur des événements réels qui se sont déroulés et avec les informations disponibles dans le domaine public. Nous sommes très satisfaits de la décision du tribunal. »

Écrit et réalisé par Dilip Gulati et produit par Sarla A. Saraogi et Rahul Sharma, « Nyaay: The Justice » est prévu pour une sortie en salles. Une date de sortie sera annoncée prochainement.

Le film, qui est un hommage à Sushant Singh Rajput, met en vedette les acteurs Zuber Khan et Shreya Shukla dans le rôle principal, et présente également Aman Verma, Asrani, Shakti Kapoor, Kiran Kumar, Anant Jog, Somi Khan et Sudha Chandran dans des rôles clés.