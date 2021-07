La sœur de Sushant, Priyanka Singh, exhorte Wikipédia à changer la cause de la mort de l’acteur du « suicide par pendaison » | Nouvelles des gens

New Delhi: Priyanka Singh, sœur de feu l’acteur de Bollywood Sushant Singh Rajput, s’est adressée à Twitter lundi pour exhorter le fondateur de Wikipedia Jimmy Wales et le co-fondateur Larry Sanger à changer la cause de sa mort comme mentionné sur le site.

Au moment de la publication de ce rapport, Wikipédia qualifie la mort de l’acteur de « suicide par pendaison ».

Priyanka, qui est avocate de profession, a déclaré que la mort de Sushant faisait toujours l’objet d’une enquête par le Bureau central d’enquête (CBI) et qu’elle devrait donc être mentionnée comme « sous enquête ».

« Je suis la sœur de Sushant et je vous remercie @lsanger d’être une voix crédible pour la neutralité. Dans le monde d’aujourd’hui où l’information est le pouvoir, s’en tenir aux faits et aux faits est le plus grand service que l’on puisse rendre #JusticeForSushantSinghRajput », a tweeté Priyanka lundi.

« Ma demande de @Wikipedia @jimmy_wales est la suivante : premièrement, comme l’enquête est toujours en cours dans l’affaire de la mort de Sushant par la principale agence indienne, le Central Bureau of Investigation, la cause du décès citée sur la page wiki devrait être modifiée ‘sous enquête' », a-t-elle ajouté.

Je suis la soeur de Sushant et je te remercie @lsanger pour être une voix crédible pour la neutralité. Dans le monde d’aujourd’hui où l’information est le pouvoir, s’en tenir aux faits et aux faits est le plus grand service que l’on puisse rendre #JusticeForSushantSinghRajput https://t.co/s8yQ4bNC4p – Priyanka Singh (@withoutthemind) 19 juillet 2021

Priyanka a également déclaré que la taille de son défunt frère est cruciale pour l’enquête en cours et que sa taille réelle devrait être mentionnée sur le site.

« Deuxièmement, changez la taille de sushant sur la page wiki à 183 cm car qui peut être une source plus fiable que la personne elle-même. Écoutez-le de la bouche de Sushant @Wikipedia @jimmy_wales », a-t-elle tweeté avec une vidéo de retour de Sushant révélant sa taille comme 183 cm.

Deuxièmement, changez la hauteur de sushant sur la page wiki à 183 cm car qui peut être une source plus fiable que la personne elle-même. Écoutez-le de la bouche de Sushant @Wikipédia @jimmy_wales pic.twitter.com/khR5lVyo3Q – Priyanka Singh (@withoutthemind) 19 juillet 2021

« Je suis sa sœur et je me porte garant du fait que la taille de Sushant est effectivement de 183 cm. Sa taille est cruciale pour la matrice de l’affaire de la mort de Sushant. Voici une photo de la séance photo de @mariotestino de Sushant avec @KendallJenner pour @voguemagazine. Btw Kendall porte des talons hauts », a tweeté Priyanka avec une photo floue.