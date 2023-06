La sœur de Shoaib Ibrahim, Saba, se souvient avoir reçu un appel à 3 heures du matin alors que Dipika Kakar était transporté d’urgence à l’hôpital pour y accoucher ; dit ‘Bhabhi était très fort, Bhai était…’

Le couple Sasural Simar Khan Shoaïb Ibrahim et Dipika Kakar sont maintenant parents d’un petit garçon. L’actrice a accouché de son premier enfant le 21 juin. Un jour après l’anniversaire de Shoaib Ibrahim, le couple a accueilli son premier enfant dans ce monde. C’était pourtant une naissance prématurée. Dipika Kakar a accouché de son petit garçon quelques semaines plus tôt que prévu. Selon la dernière mise à jour partagée par Shoaib Ibrahim, leur bébé est à l’USIN et s’améliore chaque jour qui passe. Maintenant, sa sœur Saba a partagé la nuit où le bébé est né.

Shoaib Ibrahim se souvient de la nuit où Dipika Kakar a été transporté d’urgence à l’hôpital

Dans son VLog, Saba Ibrahim a partagé tout ce qui s’est passé entre le 18 juin et le 21 juin. Elle a dit qu’après avoir célébré l’anniversaire de Shoaib Ibrahim, ils sont rentrés chez eux et se sont couchés tôt. Puis vers 3 heures du matin, elle a reçu un appel de Shoaib Ibrahim. Saba a partagé qu’elle avait manqué son premier appel mais avait décroché le deuxième appel. Shoaib a révélé qu’il emmenait Dipika Kakar à l’hôpital. Son mari, qui faisait également partie de Vlog, a déclaré que Saba avait plus peur et voulait aller à l’hôpital dès que possible. Même la mère de Dipika Kakar s’est précipitée à l’hôpital avec eux.

Ensuite, Saba a partagé comment Dipika et Shoaib ont géré la situation. Elle a été citée en disant: « Bhabhi était très fort. Bhai était nerveux mais il ne pouvait pas le dire. Il a été surpris d’apprendre que de nombreux bébés naissent prématurés. Ils étaient la force et le réconfort l’un de l’autre. »

Découvrez le vlog de Saba ci-dessous :

Plus tôt, dans un Vlog, Shoaib Ibrahim a révélé qu’il voulait quitter l’émission Anjooni car il voulait passer plus de temps avec Dipika et le bébé. Mais, cependant, les créateurs de l’émission ont pris des dispositions dans son emploi du temps pour qu’il puisse profiter de la transition vers la paternité sans effort. Dipika Kakar se remet bien et ce n’est qu’hier que Shoaib a partagé une photo heureuse d’elle depuis l’hôpital. Ils ont révélé qu’ils étaient capables de rencontrer le bébé deux fois par jour et ont qualifié l’expérience de booster d’énergie. L’actrice a également révélé dans le Vlog que même elle était un bébé prématuré. Toute la famille est plutôt contente et pourquoi pas !