La sœur de Shoaib Ibrahim, Saba Ibrahim, fait une fausse couche, l’appelle « Allah ki marzi »

La sœur de l’acteur de télévision Shoaib Ibrahim, la belle-sœur de Dipika Kakar, Saba Sitara Ibrahim, a fait une fausse couche. Il y a quelques semaines, le couple a annoncé sa grossesse sur ses réseaux sociaux, et maintenant ils ont partagé leur perte de l’enfant à naître via un vlog. Saba faisait face à des complications de santé et les médecins lui ont conseillé un repos complet au lit. Selon les rapports, lorsqu’ils sont allés passer les scanners, ils ont appris que le rythme cardiaque de leur bébé n’était pas normal et on leur a conseillé de se faire avorter.

Dans le vlog, Khalid a déclaré: « Quand Saba est entré chez le médecin, après un certain temps, j’ai également été appelé à l’intérieur. Le médecin m’a informé que le bébé n’avait pas de battement de cœur. » Sunny a qualifié cela de pire moment. Il a ajouté que Saba avait tenu bon et qu’elle avait été emmenée en salle d’opération le lendemain matin. Saba a déclaré qu’elle ne savait pas comment faire face. avec la perte. Elle a dit: « Allah ki marzi thi yeh aur humne mann liya. Je vais bien. » Saba a ajouté que lorsqu’elle est entrée dans l’OT, l’expérience était effrayante.

Voici le vlog





Khalid a également ajouté que Saba avait peur mentalement et lui a même demandé « Et si elle ne sortait pas vivante? » Khalid a remercié les gens pour leur soutien et a déclaré qu’ils traversaient cette épreuve ensemble. Sunny et Saba se sont mariés en novembre 2022. Pour les non-initiés, Saba est un vlogger, un influenceur des médias sociaux et l’être le plus aimé de la famille. Ibrahim est très actif sur les réseaux sociaux et publie fréquemment des photos pour ses abonnés. Le Saba insouciant est également une personnalité motivante.