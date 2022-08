La sœur de Sharon Tate révèle pourquoi elle pense que Charles Manson a tué d’autres victimes non couvertes et où elles sont enterrées

PENDANT des décennies, on soupçonne que le chef de la secte Charles Manson et sa « famille » sont responsables de plus de meurtres que les neuf pour lesquels ils ont été reconnus coupables.

La sœur de Sharon Tate, Debra, a mené un effort pour trouver plus de victimes possibles de Manson et de ses acolytes vicieux à l’été 1969.

Debra Tate, 69 ans, pense que le meurtrier et chef de secte, Charles Manson, est à l’origine de plus de meurtres que les neuf dont lui et sa “famille” ont été reconnus coupables. Crédit : AP : Associated Press

Deba est la sœur cadette de Sharon Tate, qui a été brutalement assassinée par des membres de la famille Manson en août 1969. Crédit : Getty – Contributeur

Manson, décédé en prison en 2017, s’est vanté d’être impliqué dans d’autres meurtres, mais l’identité des victimes supposées n’a jamais été révélée Crédit : Getty – Contributeur

Debra n’avait que 16 ans lorsque Sharon a été brutalement poignardée et étranglée à mort par des membres de la famille Manson dans sa maison de Beverly Hills.

Sharon était enceinte de huit mois et demi lorsqu’elle est décédée avec quatre autres personnes.

Manson et ses membres de la secte ont été accusés des meurtres et nombre d’entre eux ont été condamnés à mort avant d’être commués en réclusion à perpétuité.

Depuis lors, beaucoup se demandent s’il y a eu plus de victimes.

D’autres cas liés à Manson incluent un suicide supposé du petit ami d’un adepte de Manson en Angleterre; la noyade d’un avocat que Manson a déclaré au milieu de son procès qu’il ne voulait “jamais” revoir ; et un homme tué lors d’une partie de roulette russe en présence de membres de sa famille.

De plus, la famille Manson est soupçonnée par certains d’avoir été impliquée dans les coups de couteau de deux jeunes femmes au large de Mulholland Drive et de deux jeunes adeptes de la Scientologie qui ont connu une fin tout aussi macabre, parmi de nombreux autres meurtres non résolus.

Manson lui-même a affirmé à plusieurs reprises qu’il y avait plus de victimes, se vantant même une fois auprès de son compagnon de cellule qu’il était responsable de 35 meurtres à lui seul, bien que l’identité de ces victimes apparentes n’ait jamais été partagée.

Susan Atkins, l’une des dévotes de Manson qui a été impliquée dans les meurtres, se serait également vantée auprès de sa compagne de cellule peu après son arrestation qu’il y avait “trois personnes dans le désert dans lesquelles elles ont fait”, bien qu’aucun corps ne se soit jamais matérialisé. .

D’autres rumeurs ont circulé sur des auto-stoppeurs qui ont visité le ranch de la famille Manson et n’ont jamais été revus, et des fugueurs qui ont dérivé dans le camp et ont été tués après être tombés en disgrâce – mais encore une fois, aucune preuve concrète à l’appui de ces affirmations n’a jamais émergé.

Debra a contacté Manson alors qu’il était encore derrière les barreaux de la prison d’État de Corcoran, dans le centre de la Californie, et, à sa grande surprise, elle dit avoir reçu une réponse.

“La lettre de Charles Manson a retenti comme lui”, a déclaré Debra à propos du gribouillis décousu qu’elle prétend avoir reçu du tueur.

“Il écrivait qu’il était un hors-la-loi et qu’il vivait selon les règles du hors-la-loi, ce qui signifie qu’il ne dénoncerait jamais aucun de ses frères et sœurs, même si certains d’entre eux le lui avaient fait.

“Mais il m’a dessiné une petite image qui était une réplique exacte des montagnes de Panamint, la chaîne de montagnes entourant Barker Ranch où Manson se cachait après les meurtres et a finalement été capturé”, a déclaré Debra.

“Il y avait aussi ce qui, à première vue, ressemblait à un soleil se levant sur les collines, mais quand on a regardé de plus près, c’était en fait une petite image de Charlie, parce qu’il avait un petit ‘X’ sur son front.”

Au premier plan du croquis dessiné à la main, il y avait aussi de petites marques X qui, selon Debra, pourraient être des lieux de sépulture pour d’autres victimes de la famille Manson.

“Je pense que c’était sa façon de me dire quelque chose et de répondre à mes questions tout en restant fidèle à sa propre doctrine de vivre la vie de hors-la-loi”, a-t-elle déclaré.

RECHERCHE DE RANCH

Des fouilles ont déjà eu lieu au ranch Manson’s Barker, suite à la pression de Debra et d’autres, bien qu’aucun reste humain n’ait jusqu’à présent été retrouvé.

Debra a été impliquée dans une fouille entourant le ranch en 2008 après qu’elle, une détective de police en congé, et des experts médico-légaux aient trouvé ce qu’ils croyaient être la preuve de deux, peut-être trois, tombes humaines liées au culte Manson.

Les sites d’inhumation potentiels ont été localisés à l’aide de chiens renifleurs hautement qualifiés et d’un équipement de sondage au sol et d’un radar qui a été utilisé pour détecter les signes de trous rebouchés dans le sol.

En mai, le département du shérif du comté d’Inyo et le service des parcs nationaux ont autorisé des fouilles de seulement 3 à 4 pieds au Barker Ranch, mais rien n’a été trouvé.

À l’époque, Debra et son équipe de détectives ont suggéré que les responsables n’avaient tout simplement pas creusé assez profondément.

Une deuxième fouille infructueuse a eu lieu dans l’ancien repaire de Manson en 2014, bien que Debra reste certaine qu’il y a plus de victimes du culte enterrées quelque part.

LUTTER POUR LA JUSTICE

Aujourd’hui, Debra dit qu’elle essaie de se souvenir de la manière dont sa sœur a vécu plutôt que des circonstances tragiques et violentes dans lesquelles elle a été tuée.

“C’était une corvée quotidienne d’éviter d’essayer d’éviter l’horreur sur les premières pages des journaux lorsque Sharon a été tuée”, a déclaré Debra, “Mais je voulais me souvenir du bien – et maintenant c’est tout ce dont je me souviens.

“Je me souviens qu’elle m’a emmené avec ses amis adolescents bien après l’heure du coucher parce que ma mère lui faisait confiance, Sharon m’a acheté mon premier cheval … ou quand elle m’a emmené au parc et m’a fait asseoir à côté d’elle sur le banc pendant qu’elle parlait à quelque jeune prétendant.

“Je me souviens de toutes ces choses”, a ajouté Debra. “J’ai pratiquement essayé de ne pas laisser l’horrible réalité entrer dans ma conscience quotidienne.

“En d’autres termes, je ne veux pas que cela me prive de tous les bons souvenirs que j’ai avec elle.”

Gardant la mémoire de sa sœur aînée vivante, Debra a consacré les dernières décennies de sa vie à demander le maintien des membres restants de la secte Manson derrière les barreaux via son site Web noparoleformansonfamily.com.

L’homme de 69 ans est également un défenseur d’autres familles touchées par un traumatisme.

C’est la mère de Debra, Doris, qui a commencé l’effort. Doris est sortie d’années de dépression lorsqu’elle a appris qu’un membre de la famille Manson demandait une libération conditionnelle.

Elle a recueilli 350 000 signatures, aidant à garder le meurtrier en prison.

Doris a également fait pression avec succès pour modifier la loi de l’État afin de garantir le droit des membres de la famille des victimes de faire des déclarations lors des audiences de détermination de la peine et de libération conditionnelle.

Doris Tate est décédée en 1992. Sa plus jeune fille, Patti, a suivi après une bataille contre le cancer en 2000 et maintenant Debra, qui lutte également contre la maladie, assiste seule aux audiences de libération conditionnelle.

“Je vais continuer à me battre comme un diable pour m’assurer que ces personnes restent derrière les barreaux”, a déclaré Debra.

“Ma mère m’a demandé de continuer ce travail pour elle, alors c’est ce que je vais faire.”

Charles Manson est mort derrière les barreaux alors qu’il purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité à la prison d’État de Corcoran le 19 novembre 2017. Il avait 83 ans.

“J’ai pleuré quand il est mort et j’ai prié pour son âme”, a déclaré Debra de Manson.

“J’ai dit à Dieu qu’il était son problème maintenant.”

Plusieurs fouilles ont eu lieu au Manson’s Barker Ranch, mais elles n’ont abouti à la découverte d’aucun corps Crédit : AP : Associated Press