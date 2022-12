La soeur de Shanquella Robinson parle des derniers moments ensemble

La mort de Shanquella Robinson est toujours un mystère et sa famille est toujours incroyablement bouleversée non seulement par son décès, mais aussi par les circonstances louches dans lesquelles elle est décédée. Comme BOSSIP l’a signalé précédemment, le FBI a ouvert une enquête sur cette tragédie et les procureurs mexicains ont demandé qu’une femme noire anonyme soit extradée pour répondre aux accusations de meurtre.

La sœur de Shanquella, Tequila Long, s’est entretenue exclusivement avec ESSENCE à propos de la dernière fois qu’elle a vu sa sœur en vie et de la douleur qu’elle et sa famille souffrent depuis qu’ils ont reçu l’appel téléphonique indiquant que leur bien-aimé était mort.

“En fait, elle est venue ici pour emprunter un de mes bagages pour le voyage”, partage Long avec ESSENCE. «Je pensais qu’elle partait avec les gens avec qui elle voyageait toujours, donc ce n’était pas une raison pour que j’aie de la rancune à son départ de la ville. Je lui dis juste d’être en sécurité.

Les «amis» qui étaient censés avoir sa sécurité à l’esprit semblent être des serpents. Au moins l’un d’entre eux semble être directement responsable de la mort de Shanquella et les autres ont menti et dissimulé pour protéger les tueurs. Enfermez tous leurs culs en ce qui nous concerne.

“Je croyais plus le mec avec qui elle était partie en voyage parce que c’était son meilleur ami. Je ne pensais donc pas qu’il serait malveillant à propos de quoi que ce soit. Je ne pensais pas qu’il nous dirait un mensonge. Je lui ai fait confiance. Alors je l’ai cru sur parole plus que tout, et il a dit que c’était un empoisonnement à l’alcool.

Long a ajouté que le groupe avait menti à la famille au sujet de la bagarre qui avait été filmée et avait dit ESSENCE elle ne peut pas ignorer la vidéo de l’attaque de sa sœur.

« Les deux jeunes femmes et l’homme nous ont dit qu’il n’y avait aucun type de combat en cours… Nous lui avons posé des questions sur le combat parce que nous entendions d’autres personnes qu’ils étaient là-bas en train de la combattre ; ils lui avaient sauté dessus là-bas. Alors ils nous ont tous raconté une histoire, un mensonge, jusqu’à ce que la vidéo fasse surface. «Ils ont dû la réveiller parce qu’elle dort nue. Elle était nue debout là, et ici, elle se bat contre cette fille… Cette image d’elle ne me convenait pas », a déclaré Long.

Nous vous suggérons fortement de vous diriger vers ESSENCE et lire toute l’histoire. C’est déchirant, mais cela souligne encore plus le fait que la justice doit être rendue rapidement.