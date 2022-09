NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La sœur cadette de Pete Davidson, Casey, a rendu hommage à son défunt père pompier, Scott, avec un hommage émouvant partagé sur Instagram dimanche pour marquer les 21 ans depuis les attentats du 11 septembre.

Scott Davidson, un pompier new-yorkais de Brooklyn Heights, a été tué le 11 septembre alors qu’il répondait à l’appel lorsque le deuxième avion a percuté les tours jumelles du World Trade Center. Il avait 33 ans.

Pete Davidson avait sept ans lorsque son père, accompagné de cinq pompiers, s’est précipité sur le pont de Brooklyn et vers les tours jumelles pour aider les gens sur les lieux où il est mort en héros. Casey avait trois ans.

“Cette année plus que jamais, j’aimerais que tu sois là”, a-t-elle écrit en ligne. “Tu nous manques, nous te célébrons et nous nous souvenons de toi tous les jours. Fier d’être ta copine.”

La Fondation nationale des pompiers morts en service a écrit que “les actes d’héroïsme de Scott ne sont pas surprenants” car c’était son “rêve de toute une vie” d’être pompier et il a souvent qualifié ce rôle de “plus grand travail en Amérique”.

“Le 11 septembre 2001, Scott était de service et a répondu à l’appel après qu’un deuxième avion de ligne détourné a percuté le World Trade Center”, a ajouté l’organisation. “C’était un homme courageux et intrépide et un fervent patriote. Il était l’ami de beaucoup‚ et il nous manquera à tous.”

Pete a partagé des hommages à son père au fil des ans, mais pas plus qu’avec le film semi-autobiographique qu’il a écrit et joué dans “Le roi de Staten Island”, sorti en 2020.

“C’est aussi transparent que possible”, a-t-il déclaré à E! Nouvelles. “Nous voulions vraiment suivre cette famille et cette tragédie et comment cela les a affectées. Et nous voulions montrer comment vous pouvez surmonter la tragédie à travers des expériences de vie.”

L’histoire du passage à l’âge adulte a suivi un jeune adulte aux prises avec les répercussions de la perte du patriarche de sa famille à l’âge de sept ans et les luttes qu’il a dû affronter pour avancer dans sa propre vie.

“Je pense que lorsque vous êtes capable de partager une histoire comme celle-ci à cette ampleur et avec tant de gens, cela m’a vraiment permis d’être aussi ouvert et honnête que possible, et cela m’a aidé à gérer beaucoup de mes démons personnels ,” il ajouta.

“C’était quelque chose, l’un des objectifs de ce film était de me permettre de mettre mon passé derrière moi et je pense que nous avons pu le faire.”

Pete, qui était le plus jeune comédien à avoir rejoint le casting de SNL en 2016 alors qu’il n’avait que 20 ans, a récemment dit au revoir au programme de sketchs humoristiques dans une lettre ouverte partagée sur la page Instagram de son ami Dave Sirius.

“J’apprécie que vous me souteniez toujours et que vous me souteniez même lorsque ce n’était pas l’opinion populaire”, a-t-il déclaré. “Merci d’avoir toujours cru en moi et d’être resté à mes côtés même quand cela semblait comique.

“Merci de m’avoir appris les valeurs de la vie, comment grandir et de m’avoir donné des souvenirs qui dureront toute une vie. ‘SNL’ est ma maison. Je suis tellement heureux et triste à propos de l’émission de ce soir. Pour tant de raisons, je ne peux pas Explique.”