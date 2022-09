La sœur de Nicole Brown Simpson, Tanya Brown, fustige Chris Rock pour une blague sur son meurtre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La sœur de Nicole Brown Simpson, Tanya Brown, a exprimé sa colère face à la récente blague de Chris Rock sur le meurtre brutal de son frère.

Lors de l’émission du dimanche soir de Rock à Phoenix, le comédien de 57 ans aurait dit que s’il devait revenir aux Oscars après le tristement célèbre incident de la gifle de Will Smith, ce serait comme demander à Simpson “de retourner au restaurant” où elle a laissé ses lunettes avant d’être tuée, selon la République de l’Arizona.

“Rien de drôle dans sa blague envers Jada car elle souffre d’un problème physique et rien de drôle dans le fait d’assimiler une invitation à un Oscar à un double homicide”, a écrit Tanya sur Instagram.

“J’ai toujours pensé qu’il était drôle, mais il a franchi la ligne avec celui-ci”, a ajouté le conférencier motivateur et coach de vie.

“En d’autres termes, vous tous !!!! Arrêtez d’utiliser ma sœur, OJ et Ron dans votre numéro de comédie. Il y a des familles derrière cette tragédie !” elle a dit de Rock établissant un parallèle entre la gifle et le double homicide horrible de Brown et Ron Goldman.

LE PRODUCTEUR D’OSCARS RÉPOND AUX EXCUSES DE WILL SMITH À CHRIS ROCK: “JE TIRE POUR LUI”

Au cours de son plateau de comédie, Rock a déclaré au public qu’il avait décliné une offre d’accueillir les Oscars 2023 après avoir été giflé sur scène lors de la cérémonie de 2022 par Will Smith, qui a été offensé par une blague que le comédien a faite à propos de la femme de Smith, Jada Pinkett Smith.

Rock a fait une blague “GI Jane” sur les cheveux de Smith. L’actrice de “The Nutty Professor” souffre d’alopécie, une maladie auto-immune qui provoque la chute des cheveux.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

En juin 1997, Brown et son ami, Goldman, ont été retrouvés poignardés à mort chez elle à Brentwood, en Californie. Le mari de Brown et ancienne star de la NFL, OJ Simpson, a été accusé du double homicide, mais a ensuite été acquitté lors d’un procès très médiatisé.

La blague de Rock sur les meurtres a suscité une importante controverse sur les réseaux sociaux. Selon un rapport d’Entertainment Tonight, l’un des procureurs du procès, Christopher Darden, a pesé dans un message qu’il a partagé sur son compte Instagram privé.

“Je ne prône pas la violence, mais je suppose que ce type n’a pas retenu la leçon”, a-t-il écrit. “Je suppose que Will n’a pas réussi à lui donner le moindre sens.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“Je connais des gens qui sont profondément blessés et offensés par cette blague. Aussi boiteux soit-il. Je veux dire qu’il a parfaitement le droit de dire ce qu’il a dit, mais peut-être que si certaines de ses blagues étaient de nature plus générale et pas assez spécifiques pour se moquer des personnes spécifiques », poursuit le message de Darden.

“Nicole était la mère de quelqu’un bruh et Ron était un fils et un frère, tu sais? Est-ce que tu dois toujours faire une blague aux dépens de quelqu’un d’autre?”

Darden a ajouté: “N’avez-vous rien appris de la gifle qui a été entendue dans le monde entier?”