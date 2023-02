La sœur de Nicola Bulley dit qu’il n’y a “aucune preuve” qu’elle soit tombée dans la rivière

La sœur de Nicola Bulley a exhorté les gens à garder l’esprit ouvert sur sa disparition alors que les recherches entrent dans leur neuvième jour. .

Des équipes de recherche multi-agences ont continué à sillonner la rivière près de St Michael’s on Wyre, travaillant sur l’hypothèse que le conseiller en prêts hypothécaires de 45 ans d’Inskip à proximité aurait pu tomber.

Louise Cunningham a demandé aux gens de “continuer à partager ma Nikki” et a déclaré qu’il n’y avait “aucune preuve” derrière une mise à jour de la police selon laquelle elle était tombée dans la rivière Wyre dans le Lancashire.

Elle a écrit sur Facebook : “Suite à la dernière mise à jour des médias de la police, puis-je ajouter qu’il n’y a aucune preuve qu’elle soit allée dans la rivière, c’est juste une théorie.

“Tout le monde doit garder l’esprit ouvert car toutes les CCTV et les pistes n’ont pas fait l’objet d’une enquête approfondie, la police a confirmé que l’affaire était loin d’être terminée.”

L’amie de Bulley, Emma White, a également mis en doute la théorie de la police. “Lorsque nous parlons d’une vie, nous ne pouvons pas la baser sur une hypothèse – nous avons sûrement besoin de cette preuve factuelle”, a-t-elle déclaré à Sky News.

“C’est ce à quoi la famille et nous tous tenons tous, que nous ne sommes malheureusement pas plus avancés que vendredi dernier. Nous n’avons toujours aucune preuve, et c’est pourquoi nous sommes à nouveau ensemble en force.

“Vous ne basez pas la vie sur une hypothèse.”

Le surintendant Sally Riley de la police du Lancashire a déclaré que l’hypothèse principale des enquêteurs était que Bulley était accidentellement tombée dans la rivière en promenant son chien.

Des plongeurs de HM Coastguard, de sauvetage en montagne et du service d’incendie et de sauvetage du Lancashire avaient tous rejoint la recherche, avec des chiens renifleurs, des drones et des hélicoptères de police déployés.

Lors d’une conférence de presse vendredi, Riley a déclaré: “Notre principale hypothèse de travail est que Nicola est malheureusement tombée dans la rivière, il n’y a pas d’implication de tiers ou de criminel et ce n’est pas suspect mais le cas tragique d’une personne disparue.

“C’est particulièrement important, car les spéculations pourraient autrement être très pénibles pour la famille et pour les enfants de Nicola.”

Les détectives travaillent également dans les coulisses pour analyser les vidéos CCTV et dashcam, tandis que les membres du public possédant des images qui pourraient être utiles ont été invités à se manifester.

La police pense que Bulley a disparu dans seulement «une fenêtre de 10 minutes» alors qu’elle promenait son chien, Willow, près de la rivière après avoir déposé ses filles – âgées de six et neuf ans – à l’école.

Bulley s’était connectée à un appel Microsoft Teams à 9h01, qui s’est terminé à 9h30 avec son téléphone toujours connecté à l’appel.

Elle a été vue par un autre promeneur de chiens à 9 h 10 – la dernière observation connue – et la police a retrouvé les enregistrements de son téléphone portable alors qu’il restait sur un banc surplombant la rivière à 9 h 20. Il a été trouvé par un promeneur de chiens vers 9h35, avec Willow à proximité.

“Sur la base de tout le travail que nous avons effectué jusqu’à présent, nous sommes maintenant aussi confiants que possible que Nicola n’a pas quitté le terrain où elle a été vue pour la dernière fois et notre hypothèse de travail est qu’elle est tombée dans la rivière pour une raison quelconque”, ont dit les officiers.

Ils ont dit qu’elle portait un gilet matelassé noir jusqu’à la cheville et un manteau Vector noir en dessous, qui avait des manches longues et lui arrivait à la taille. Les agents ont ajouté qu’elle portait un jean noir moulant avec de longues chaussettes de marche vertes.

Elle portait également des bottes en caoutchouc vertes à la cheville de Next, un collier et un Fitbit bleu pâle. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval.

Son partenaire, Paul Ansell, 44 ans, a déclaré aux diffuseurs : “Je n’ai vraiment rien à dire d’autre que ce que la famille a dit hier. Je me concentre entièrement sur les deux filles.

“Restez forts pour eux. J’ai peur que si je mets l’accent sur quoi que ce soit d’autre, cela va détourner mon attention de cela.

