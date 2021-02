Country star Morgan WallenLa soeur de sa sœur s’exprime pour sa défense après avoir été condamné en ligne et abandonné par son label et d’autres grandes organisations pour une vidéo le montrant utilisant une insulte raciale, pour laquelle il s’est excusé.

Dans une déclaration publiée le Instagram le vendredi 5 février Ashlyne Wallen, 26 ans, a également critiqué le concept général d ‘«annuler la culture» et a appelé les gens à pardonner à son frère. Morgan, 27 ans, n’a pas commenté ses remarques.

« Quelqu’un qui est vraiment désolé devrait être pardonné – pas continuellement critiqué », a écrit sa sœur. « Vos erreurs passées ne vous définissent pas; c’est la façon dont vous choisissez d’aller de l’avant qui le fait. »

Elle a poursuivi: « Je connais mon frère. Il est mon meilleur ami, et bien que ce qu’il a dit était complètement inacceptable, je sais dans mon cœur que cela ne venait pas d’un lieu de haine ou d’intention malveillante. Aurait-il dû le dire? Non . Mais devrait-il avoir la possibilité de corriger son erreur et d’en tirer des leçons? Oui. «

Le mardi 2 février TMZ a posté une vidéo montrant Morgan en train de dire le mot N et d’autres jurons alors qu’il revenait d’une soirée avec des amis à Nashville. Les images, qui auraient été filmées par un voisin, ont déclenché une réaction en ligne, qui comprenait des critiques de la part d’autres stars du pays. Maren Morris et Kelsea Ballerini.

Morgan a déclaré plus tard dans une déclaration à E! News, « Je suis gêné et désolé. J’ai utilisé une insulte raciale inacceptable et inappropriée que j’aimerais pouvoir reprendre. Il n’y a aucune excuse pour utiliser ce type de langage, jamais. Je tiens à m’excuser sincèrement d’avoir utilisé ce mot. Je promettre de faire mieux. «