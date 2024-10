La sœur de Matthew Perry, Caitlin, se souvient de son frère avant le premier anniversaire de sa mort

La star de Friends est décédée en octobre 2023 à 54 ans des « effets aigus de la kétamine ».

Matthieu Perry La sœur de Caitlin Morrison se souvient avant le premier anniversaire de sa mort soudaine et tragique.

« Il avait cette capacité à remplir une pièce de lumière », a-t-elle déclaré lors de l’interview du 23 octobre. « Quand les gens étaient dans une pièce avec [Matthew]il y avait cette énergie magnétique. Tout le monde avait le sourire aux lèvres et ils s’accrochaient à tout ce qu’il disait. »

Caitlin et son père Keith Morrison (le beau-père de Perry) ont également parlé à la publication de leur dernier projet, la Fondation Matthew Perry du Canada.

« Quand [Matthew] est mort subitement, c’était incroyablement choquant », a déclaré Keith à la publication. « Quiconque a perdu un enfant vous dira que, même si vous êtes d’une manière ou d’une autre préparé à cette éventualité, c’est bouleversant. Ce que nous avons décidé de faire, c’est de nous accrocher à cette détermination et d’essayer de faire quelque chose d’utile. »

Les derniers jours tragiques de Matthew Perry : une chronologie de conspirateurs, d’argent et de drogues

Bien que le décès de Perry ait été jugé accidentel en janvier, l’enquête a été rouverte et cinq personnes ont été inculpées au niveau fédéral en lien avec sa mort.

Parmi les cinq inculpés, trois d’entre eux – le Dr Mark Chavez, l’assistant Kenneth Iwamasa et un homme nommé Eric Fleming – ont plaidé coupables de accusations liées à la drogue.

Selon le ministère de la Justice, Fleming a admis avoir obtenu et distribué la kétamine qui a tué Perry. Iwamasa aurait plaidé coupable d’avoir injecté à plusieurs reprises de la kétamine à Perry sans formation médicale, y compris de multiples injections le jour de la mort de l’acteur. Chávez, quant à lui, aurait admis avoir vendu de la kétamine au Dr Salvador Plasencia, un autre médecin impliqué dans l’affaire.

Jasveen Sangha, connue sous le nom de « la reine de la kétamine », a également été arrêtée pour son rôle dans la mort de Perry. Plasencia et Sangha ont toutefois plaidé non coupables de leurs accusations, qui incluent complot en vue de distribuer de la kétamine et distribution de kétamine.