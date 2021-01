La sœur de Mary Kate et Ashley sort enfin de leur ombre après avoir admis que le fait de voir leur vie de folie grandir ne l’avait pas écartée de la célébrité.

Les anciennes enfants stars valaient plus de 100 millions de livres sterling avant de célébrer leur 18e anniversaire.

Elizabeth Olsen est maintenant l’une des stars les plus recherchées d’Hollywood après avoir joué dans des films tels que Silent House, Godzilla, I Saw the Light et Wind River.

À 31 ans, Elizabeth a trois ans de moins que ses sœurs et elle se souvient de l’intense intérêt médiatique à l’apogée de leur renommée.

Elle valait désormais environ 10 millions de livres sterling elle-même, elle a obtenu six rôles à l’écran en sept ans – et les grands producteurs sont désespérés de travailler avec elle.







Mais grandir sous un tel examen ne lui a pas fait longtemps pour la vie facile.

Elle a déclaré au Sun: «C’était de la folie. Il y avait des moments où mes sœurs étaient toujours repérées et je serais dans la voiture avec elles et cela me faisait vraiment peur.

«Cela m’a aidé à comprendre comment je veux aborder ma carrière.

« J’ai toujours eu ce besoin de prouver à tout le monde autour de moi que je travaille très dur », a-t-elle ajouté.







«Je ne pouvais pas marcher dans une pièce sans que tout le monde ait déjà une opinion. Le problème avec le népotisme est la peur de ne pas gagner ou de mériter le travail.

« Il y avait même une partie de moi quand j’étais petite fille qui pensait que si je devais être une actrice, je passerais par Elizabeth Chase, qui est mon deuxième prénom. »

La star de WandaVision dit vouloir vivre à Londres en permanence.







Elle vit actuellement à Richmond, dans le sud-ouest de Londres, avec son partenaire Robbie Arnett – et a déclaré que le couple pourrait rendre leur séjour permanent.

Elle a parlé au Evening Standard et dit qu’elle est tombée amoureuse de la capitale.

«Nous vivons ce rêve britannique à Richmond juste au bord de l’eau», a déclaré l’Américain.

« Nous voulons savoir comment rester ici, alors maintenant nous voulons écrire une comédie romantique, parce que nous ne voulons pas partir. »