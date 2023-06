La sœur de Mark Wright, Natalya, est superbe en robe transparente et en bikini string alors qu’elle se rend à la plage de Majorque

La sœur de MARK Wright, Natalya, était magnifique dans une robe transparente et un bikini string alors qu’elle se rendait à la plage de Majorque.

La jeune femme de 22 ans, qui est la petite sœur du présentateur de télévision Mark et de sa collègue star de Towie, Jess, est actuellement en Espagne et informe les fans de ses bouffonneries.

Natalya a séduit dans la robe transparente[/caption] Rex

Natalya a partagé une sélection de superbes photos posant dans une robe en maille marron avec un maillot de bain deux pièces assorti en dessous et un chapeau de soleil.

Elle a sous-titré la publication Instagram : « Journée à la plage », avec un emoji au cœur marron.

Ses abonnés ont afflué vers la section des commentaires pour partager à quel point ils aimaient les photos, l’un d’entre eux disant : « Magnifique ».

Un autre a ajouté: « Tellement fabuleux. »

Un troisième a simplement dit : « Irréel ».

Cela survient peu de temps après que Natalya a montré ses lignes de bronzage alors qu’elle posait dans un bikini à peine là en vacances aux Bahamas.

Bien que ses frères et sœurs célèbres soient devenus célèbres à la télé-réalité, Natalya a insisté sur le fait qu’elle ne le ferait jamais.

Précédemment parlant à OK! magazine, la star a dit que ce n’était « pas pour moi ».

Elle a expliqué : « Je n’avais que dix ans quand ils ont commencé !

« Au début, nous n’y pensions pas vraiment et nous trouvions cela drôle, mais peu à peu, les filles plus âgées de l’école me demandaient des photos de Mark.

« Je suis vraiment timide, donc j’ai trouvé ça un peu gênant mais personne n’a jamais été méchant avec moi à ce sujet. »

Natalya a d’autres projets.

En 2017, The Sun a révélé que le jeune homme de 16 ans avait signé avec l’agence Select Models – qui ont également Daisy Lowe et David Gandy dans leurs livres.

À l’âge de 20 ans, elle s’était associée à la marque de maillots de bain South Beach sur sa propre gamme de vêtements.

Natalya a été signée dans une agence de mannequins à l’adolescence[/caption] Getty

Natalya, Mark, Jess et leur maman Carol[/caption]